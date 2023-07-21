Победивший во всех пятничных тестах Тянак: нам нечего терять

На первом этапе 24,35-километрового участка в Пейпсияэре они опередили Тьерри Невилла на пять секунд.

«Сегодня утром я не в лучшем настроении, но если терять нечего, просто выжми педаль в пол», - коротко сказал Тянак.

На последовавшем за этим отрезке Муствеэ протяженностью 17,09 км Тянак опередил Невилла на 1,8 секунды.

«У меня нет особой мотивации, нужно просто поднажать. Мы должны учиться, потому что в будущем нам еще предстоит гонять. Но теперь, когда все стало резче, наши старые проблемы также проявятся ярче», - отметил наш гонщик.

В последнем утреннем зачете протяженностью 21,45 км в Раанитса Тянак опередил Невилла на 1,6 секунды.

«Земля здесь настолько рыхлая, что с каждой машиной гонка становится быстрее. В середине пути двигатель, кажется, чуть не сломался, но судя по звуку, кажется, что он вернется...», - отметил Тянак эту гонку.

Что касается последнего комментария про двигатель, Тянак не стал раскрывать подробности в разговоре со СМИ во время обеденного перерыва. «Не могу сказать [что произошло]. Команда данных выясняет, в чем была причина или ситуация, но в конце теста все выглядело нормально», — сказал он.

Кроме того, по словам Оття Тянака, тестовые испытания все же немного обманчивы, поскольку он выкладывается сильнее, чем конкуренты.

«По чистой скорости мы определенно отстаем от Hyundai и Toyota, но с таким настроем, когда терять нечего, конечно, можно выигрывать заезды. Насколько далеко мы можем продвинуться таким образом, сказать сложно», — продолжил Тянак.

Однако, по его оценке, он все же не сможет выиграть все тестовые гонки на дорогах Эстонии.