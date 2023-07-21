«Путин – мастер мщения». Глава ЦРУ считает, что президент России готовит возмездие для Пригожина за его мятеж

«То, что мы наблюдаем, - это очень сложный танец», - сказал Бернс.

Пока глава ЧВК «Вагнер» переезжает с места на место, успев также недавно побывать в Москве, российский президент терпеливо выжидает в поисках лучшего способа ему отомстить, считает глава ЦРУ.

По его словам, мятеж ЧВК во главе с Пригожиным, сумевших за сутки занять несколько военных объектов и почти дойти до Москвы, выявил серьезные изъяны в российской системе власти, и Путин просто так это не оставит.

Однако наемники все еще играют важную роль для Кремля в Ливии, Сирии и странах Африки, поэтому, считает Бернс, в своих последующих решениях Путин попытается отделить группировку от их лидера.

«Мастер мщения»

«Путин из тех, кто считает, что месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным. По моему опыту, Путин - виртуозный мастер мщения, поэтому я удивлюсь, если Пригожин избежит возмездия», - сказал Бернс.

Ранее президент США Джо Байден предположил, что глава ЧВК «Вагнер» может быть отравлен.

«На его месте я был бы осторожен с тем, что ем», - сказал Байден неделю назад.

Директор ЦРУ с этим согласен. Он пошутил, что Пригожину на данном этапе очень нужен дегустатор еды.