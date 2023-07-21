Украинская разведка: в России ожидается новый мятеж

На вопрос журналиста, есть ли у украинской разведки сведения о том, что Россия готовит новый контрудар по типу июньского восстания вагнеровцев, Юсов ответил: «Да. Информация есть».

При этом в разведке отметили, что не делятся этими данными, чтобы не облегчать работу российской службы безопасности.

Юсов также не исключил, что Евгений Пригожин, глава частной армии «Вагнер», может вернуться к внутриполитическим процессам России.

«Почему нет? Он активно в ней участвует. Противостояние Пригожин-Шойгу никуда не делось, как и большинство вопросов, которые поднимались в ходе так называемого марша справедливости. Мятеж не победил, его “заговорили насмерть” или “порешали”. И это сделал даже не Путин, а Лукашенко и другие люди, имена которых даже не упоминаются», - подчеркнул Юсов.

По его словам, это означает, что эти опасения остаются и подобные вещи говорят все больше и больше российских военнослужащих. «Некоторые из них уже поплатились тем, что сняли с себя полномочия», – добавил представитель разведслужбы.