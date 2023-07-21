Российский топовый гонщик понял, что в Эстонии его не ждут

В прошлом году Грязин хотел принять участие в эстонском этапе чемпионата мира, поскольку в отличие от многих международных спортивных союзов, запретивших в связи с российской агрессией против Украины участие в своих соревнованиях россиянам, Международная автомобильная федерация (FIA) этого не делала, обязав лишь российских гонщиков выступать под нейтральным флагом.

Поскольку на фоне войны в Украине участие российских спортсменов (штурманом Грязина является его соотечественник Константин Александров) в проходящем в Эстонии этапе чемпионата мира было сочтено в прошлом году эстонскими властями нецелесообразным, Грязину временно был запрещен въезд в страну. Срок запрета истек на следующий день после окончания Rally Estonia.

Организаторы Rally Estonia подтвердили Postimees, что нынче такой проблемы не возникло, потому что Грязин даже не подавал заявку на участие в этапе.

В лице Грязина речь идет об одном из элитных гонщиков в зачете класса WRC2, дважды занимавшем в этом году вторые места на этапах чемпионата мира (в Монте-Карло и в Хорватии). Ранее ему дважды удавалось выиграть этапы мирового первенства.