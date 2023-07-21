МНЕНИЕ ⟩ Правительству нужно больше поддерживать нужды людей

Я спросила у Министерства финансов, куда направляются деньги, собранные с автоналога. Может, например, пойдут на строительство велосипедных дорожек? «Это не целевой налог, поэтому он будет поступать в государственный бюджет, откуда будет использоваться для покрытия различных расходов», – получила я ответ.
Я езжу на Mazda 15-летней давности, и это единственный автомобиль в семье. Старая машина может прослужить еще лет пять. Надеюсь, к тому времени цены на электромобили будут более разумными, а еврибор станет стабильным. Согласно примеру, опубликованному Министерством финансов, я бы начала платить около 50 евро в год в виде налога на автомобиль за свой автомобиль.
Чтобы действительно направить людей к более устойчивым и экологически чистым вариантам, то варианты должны существовать. Например, я вынуждена возить своего ребенка в детский сад на машине.
На велосипеде не покатаешься, потому что моя сумка, компьютер, ребенок и детский рюкзак на него просто не помещаются. С таким грузом действительно можно ездить, но это рискованно и опасно.
В то же время дорога до детского сада такая длинная, что маленький ребенок не может пройти ее пешком. Выходом мог бы стать велосипед с прицепом, но в Пярну с ним делать нечего. На таком можно ездить по достаточно дороге с небольшим движением, но в Пярну таких дорог мало. Вместо автомобиля я могла бы отправиться в продуктовый магазин на велосипеде с прицепом, корзина обычного велосипеда часто не подходит для большого количества продуктов. Если бы дороги были лучше очищены от снега, может быть, ездила бы и зимой.
Поход в магазин и отвоз ребенка в детский сад – это просто повседневные занятия, которые я могла бы использовать, чтобы сократить поездки на машине. Однако на самом деле это невозможно, и с сентября я снова буду больше загрязнять воздух города и отнимать одно парковочное место в центре города. Хотя с тем же успехом я могла бы оставить машину дома, если бы было больше возможностей путешествовать на велосипеде.
Когда я недавно писала о новом четырехполосном участке между Сауга и Пярну, я нашла в документах, что там будут установлены бордюрные камни высотой ноль сантиметров, что обеспечит мобильность людей с ограниченными возможностями.
«Боже, какой настрой!» – воскликнула я про себя. Как будто только инвалидам нужны низкие бордюры на дорогах.
Точно также крайне неудобно заезжать на высокие бордюры на велосипеде, а также с детской коляской. Даже когда бордюр опущен, но внутри оставлена ступенька в два-три сантиметра, все еще крайне затруднительно. Таких неудобных мест полно во всем городе Пярну.
Однако, к сожалению, лица, принимающие решения, не учитывают реальных потребностей людей, и в результате получается то, чего мы как общество на самом деле не хотим. Если неудобно ездить на велосипеде, люди предпочитают автомобиль, потому что наши дороги широкие и в хорошем состоянии. И вот количество автовладельцев растет, а политики никак не могут найти решение проблемы.
Налог на машину в 50 евро меня не убьет, но даже в этом случае непонимание цели налога делает очень сварливым. Особенно печально, что использование климатической цели в качестве предлога для вещей, имеющих слабую связь с улучшением климата, обесценивает реальную климатическую проблему и дает толчок тем, кто не признает, что земля перегревается из-за чрезмерного потребления человеком ресурсов.
Я очень за то, чтобы направлять людей делать выбор, который меньше загрязняет окружающую среду. Не нужно везде разъезжать на машине. Городу нужно освободить больше места для пешеходов и велосипедистов. Все это нужно делать гораздо быстрее и энергичнее, чем раньше.
Я бы платила налог на машину без горечи, если бы он шел на строительство велосипедных дорожек, улучшение общественного транспорта. Но в настоящее время автомобильный налог – это еще одно недоработанное решение, которое довольно сильно злит, но не заставляет отказываться от машины. Коллекционеры с десятками автомобилей возможно будут вынуждены сдаться, но они не ездят на своих машинах, и загрязнение воздуха от их жертвы ничуть не меньше.
И почему транспортным средствам с приостановленной регистрацией, которых в Эстонии почти 300 000, дается в общей сложности аж два года до их обложения автомобильным налогом? Два года – неоправданно большой срок для человека, чтобы избавиться от хлама или привести в порядок бумаги.