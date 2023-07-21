МНЕНИЕ ⟩ Правительству нужно больше поддерживать нужды людей

Я езжу на Mazda 15-летней давности, и это единственный автомобиль в семье. Старая машина может прослужить еще лет пять. Надеюсь, к тому времени цены на электромобили будут более разумными, а еврибор станет стабильным. Согласно примеру, опубликованному Министерством финансов, я бы начала платить около 50 евро в год в виде налога на автомобиль за свой автомобиль.

Чтобы действительно направить людей к более устойчивым и экологически чистым вариантам, то варианты должны существовать. Например, я вынуждена возить своего ребенка в детский сад на машине.

На велосипеде не покатаешься, потому что моя сумка, компьютер, ребенок и детский рюкзак на него просто не помещаются. С таким грузом действительно можно ездить, но это рискованно и опасно.

В то же время дорога до детского сада такая длинная, что маленький ребенок не может пройти ее пешком. Выходом мог бы стать велосипед с прицепом, но в Пярну с ним делать нечего. На таком можно ездить по достаточно дороге с небольшим движением, но в Пярну таких дорог мало. Вместо автомобиля я могла бы отправиться в продуктовый магазин на велосипеде с прицепом, корзина обычного велосипеда часто не подходит для большого количества продуктов. Если бы дороги были лучше очищены от снега, может быть, ездила бы и зимой.