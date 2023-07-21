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Эстонский арбитр дебютировала на женском чемпионате мира по футболу

Вилле Арике
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Каролин Каивоя.
Каролин Каивоя. Фото: Liisi Troska/jalgpall.ee

На открывшемся в Австралии и Новой Зеландии женском чемпионате мира по футболу дебютировала эстонский арбитр Каролин Каивоя.

Она была одним из линейных арбитров в матче Нигерия - Канада. Судьей в поле в этой игре была финка Лина Лехтоваара, в составе бригады которой Каивоя и прежде приходилось работать на международных матчах высокого уровня.

Встреча между нигерийскими и канадскими футболистками завершилась нулевой ничьей. При этом опытнейшая футболистка сборной Канады, 40-летняя Кристин Синклер, выступающая уже на шестом (!) для себя чемпионате мира, не сумела реализовать пенальти. Сборная Канады два года тому назад выиграла золотые медали олимпийского женского футбольного турнира в Токио.

Нынешний женский чемпионат мира начался удачно для команд стран-хозяек турнира. Свою первую в истории победу на чемпионатах мира одержали новозеландки, сенсационно обыгравшие со счетом 1:0 норвежек. Сборная Австралии тоже со счетом 1:0 выиграла у сборной Ирландии.

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