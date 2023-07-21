Эстонский арбитр дебютировала на женском чемпионате мира по футболу

Она была одним из линейных арбитров в матче Нигерия - Канада. Судьей в поле в этой игре была финка Лина Лехтоваара, в составе бригады которой Каивоя и прежде приходилось работать на международных матчах высокого уровня.

Встреча между нигерийскими и канадскими футболистками завершилась нулевой ничьей. При этом опытнейшая футболистка сборной Канады, 40-летняя Кристин Синклер, выступающая уже на шестом (!) для себя чемпионате мира, не сумела реализовать пенальти. Сборная Канады два года тому назад выиграла золотые медали олимпийского женского футбольного турнира в Токио.