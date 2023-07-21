Проблемы северных соседей: половина финнов, зарабатывающих около 4000 евро, жалуются, что им не хватает денег

Каждый второй финн со средним доходом считает, что у него финансовые проблемы. Средняя зарплата в Финляндии составляет около 4 000 евро, а медианная - около 3 500 евро.

По данным банка, в этом году число людей со средним уровнем дохода в Финляндии, жалующихся на нехватку денег, выросло до 51 процентов. В прошлом году этот показатель составлял 46 процентов, а два года назад - 36 процентов. Многие из опрошенных заявили, что беспокоятся о деньгах не реже одного раза в месяц.

«Финны со средним достатком, похоже, приспособились к росту стоимости основных жизненных потребностей, таких как жилье, продукты питания и энергия, но откладывают такие покупки, как мебель и бытовая техника», - отметила руководитель отдела частного банковского обслуживания Danske Bank Янне Лассила.

Изменения за последние два года являются самыми значительными среди финнов со средним уровнем дохода, однако и среди людей с низким и высоким уровнем дохода также наблюдается рост беспокойства по поводу денег. По данным опроса этого года, 72 процентов людей с низким уровнем дохода беспокоятся о своих деньгах хотя бы раз в месяц. В прошлом году эта доля составляла 69 процентов, а в 2021 году - 64 процентов.