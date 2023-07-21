Цены на воду в Нарве и Нарва-Йыэсуу могут вырасти на треть

Цена на воду, подаваемую в сеть Narva Vesi, может вырасти до 1,28 евро за кубический метр с учетом НСО. Утилизация и очистка сточных вод может начать стоить 1,42 евро за кубический метр.

В целом, если Департамент конкуренции одобрит ходатайство Narva Vesi, стоимость водоснабжения, водоотведения и очистки составит 2,7 евро за кубический метр. Частным лицам и квартирным товариществам в этом случае придется платить за холодную воду на 32% больше, вместо нынешних 2,04 евро.

Член правления AS Narva Vesi Дмитрий Липатов напомнил, что водные предприятия обязаны подавать заявку на изменение цен, если существенно меняются затрагивающие их расходы.

По словам руководителя предприятия, основной причиной запрашиваемого повышения цен является рост стоимости электроэнергии, газа, химикатов и топлива. Наиболее сильное влияние оказывают цены на электроэнергию, которые в последнее время вновь начали снижаться, в то время как цены на химические продукты начали расти в прошлом году и продолжают расти.