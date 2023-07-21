Хук автомобильного налога – «подарок» для самых слабых

Налог на автомобили вынуждает нас покупать новые автомобили – мы не можем себе этого позволить, у меня и так уже есть кредит на жилье, да еще и с растущей процентной ставкой, – пишет журналистка и учительница Кати Мурутар.
В суровые времена, которые длятся в (эстонском) мире с момента сотворения мира, всегда страдают самые уязвимые. Женщины, дети, молодые сельские семьи, как домашние, так и дикие животные попадают под коллективные путинские бомбы и законопроекты нашего же парламента. Не говоря уже о том, что его плохая работа тоже оплачена собственными деньгами нас, налогоплательщиков. Налог на автомобили врезается, как хук по печени, именно в тех, кто не сможет справится с хозяйством в деревнях и хуторах , не сможет перевозить детей и материалы домой, на работу и в школу через сугробы и ухабы, без массивного и верного рабочего скота.
Лавина глупостей
Наше внимание бомбардировали информационным шумом и псевдопроблемами с тех пор, как нужно было скрыть тот факт, что большинство предвыборных обещаний изначально были невыполнимыми. Экраны полыхают фарсом об однополых браках и гендерной нейтральности, в то время как планета в агонии от загрязнения-опустошения. Об этом свидетельствуют экстремальные климатические катаклизмы на всех континентах.
Мы бросались шутками, что в будущем у нас будет гендерно-нейтральный день рожавших людей вместо Дня матери и день менструирующих граждан вместо Женского дня – при этом нас самих бросают на встречу налога на автомобили. Чем все-таки занимаются наши «вожди народа»?
Публичное сообщение Урмаса Рейнсалу (PM 20.07) я и Стелла, хозяйка конюшни в Куузику, услышали одновременно, во время показа вечерних новостей ERR «Актуальная камера». Как раз тогда, когда она приехала, чтобы доставить минералами для своего жеребенка-самочки. Внедорожники начала тысячелетия – у меня хороший Terracan, у нее фермерский пикап Форд – слушали нас за воротами хутора Сюдемесалу, прижавшись мордами. Кстати, мой пожилой заслуженный внедорожник – девочка.
Мы с хозяйкой конюшни Куузику узнали, что наши пожилые машины деревенского жителя будут облагаться налогом более чем в 600 евро. У нас в деревне наши домохозяйства. Она ездит в город работать аптекарем, я работаю школьным учителем на другом конце Рапла. На наших хороших рабочих машинах мы перевозим корма и продукты, материалы и инструменты, которые используются в сельских домохозяйствах.
Налог на автомобили вынуждает нас покупать новые машины – мы не можем себе этого позволить, у и так уже есть кредит на жилье, да еще и с растущей процентной ставкой. Конечно, мне бы понравился новенький подключаемый электрический гибрид – несколько сотен евро в месяц за лизинг, какие проблемы.
Рекомендуют ездить на автобусе или на велосипеде – с рулонами сена, мешками овса, строительными материалами – и зависеть от постоянно меняющегося-неподходящего графика движения? Не надо нам рассказывать о каком-то зеленом псевдоповороте нам, знающим здесь каждое растение в лицо и по имени!
Зеленое Сюдемесалу
Для нулевого потреблении контейнерному дома в Сюдемесалу сейчас недостает собственного электричества, мы с ребятами из NordSolar ждем открытия соответствующих мер со стороны PRIA-KÜSK-Kredex. Никогда не говори «никогда» – когда пандемия закрыла мой культурный центр в Альтвески, я подумала, что проектный период жизни закончился.
В связи с закрытием сельских школ хочу в скором времени открыть здесь свою школу – не какие-то новые модульные занятия, встраиваемые в городские школы, а общинные школы нового века должны быть построены в существующих здесь зданиях и/или контейнерах, чтобы жизнь в деревне и на Земле продолжалась!
Я отказалась от лагерей языкового погружения, запланированных на лето, чтобы писать книги и учебные материалы и не перегореть к осени. Однако засуха-дефицит-цены на сено вынудили принять новые группы дочерей Киевского княжества в лоне языковой школы Emajõe keeltekool. Меня восстанавливает, приземляет и делает счастливой ухаживание за зеленью и почвой, а также строительное творчество в стиле «женщина шьет дом». Работников для этой работы в наших селах нет и не будет. Мы, соль земли, еще и сознательная интеллигенция.
Учителя благодарны за прошлогоднее повышение заработной платы на 15 процентов под прославленным руководством Тыниса Лукаса, но при этом инфляция составила 25 процентов. Кристина Каллас обещает к Новому году учительскую зарплату в 3000 евро – но цены на продукты, корма, услуги и т.д. вздымаются прочь парными толчками.
Потребление культуры – театры-кино-концерты – ощущаются как маленький грязный секретик при этих ценах на сено-овес-продовольствие в этом году, эту расточительность приходится скрывать даже от самих себя.
Государственным служащим вроде меня больше не на чем экономить.
Крестьянский ум школьницы
У государства могли бы найтись разумные решения вместо того, чтобы снова, снова и снова наказывать нас и себя в лице представителя тело народа. Разумение школьницы-крестьянски – смотрите, в этом словосочетании целых два НЕгендерно-нейтральных слова! – прежде всего подсказывает собрать стотысячную армию чиновников и отправить их на настоящую работу. По своему холистическому опыту знаю: физическая работа заряжает энергией и делает счастливым.
Во-вторых, надо прекратить травлю людей и других животных полигоном Нурсипалу – пусть у латышей будет самый большой полигон в странах Балтии, а у нас будет Рухну.
В-третьих, сейчас последний шанс ограничить ужасающую жадность fail baltica (имеется в виду Rail Baltica, fail – неудача – прим. ред.) – мы здесь, в Рапламаа, видим, как огромные суммы вбухиваются в чудовищные виадуки и знаем: привезенные сюда из-за границы стройматериалы, которые используются для рассечения Эстонии пополам сквозь болота, перерезают, помимо будущего сотен домов, бесценные древние водоносные артерии – после чего «вожди народа» ошеломлены тем, что мы с народом выведены и ошеломлены.
Четвертое, что притягивает разумение крестьянина – заработная плата нашей верхушки. Зарплата депутата Рийгикогу, извергающего лавину сокрушительных глупостей, пусть будет составлять две средние зарплаты, зарплата министра – три средних зарплаты. Как и у нас, у «элиты» не должно быть бесчисленных не отслеживаемых специальных скидок-доплат-компенсаций – пусть ездят на велосипеде от Нарвы до Тоомпеа, как они рекомендуют нам, подготавливая для нас удар по автомобилям.
Налоговая атака на таких, как мы, – это прямой сигнал: не нужно жить, творить или развиваться в деревне – вообще не нужно жить в Эстонии!
Авраам привел свой народ в землю обетованную по завету с Богом, а его жена Сарра сверхъестественным образом родила сына в старости. Кати Саара на сегодняшний день дала 12 потомков земле, освященной во имя Девы Марии, матери Иисуса и возлюбленной, апостола Марии Магдалины.
Вместе с тобой, с тобой и с тобой я выбрала Рийгикогу, которое, устраивая ночные певческие праздники на Тоомпеа, спускало нам все более и более жестокие законы и постановления. Куда дальше? Подарком самым слабым в одном мультфильме был лев. Наши три льва на государственном гербе атакуют корни и водные артерии своего народа. Куда мы поедем прочь отсюда, из становящейся непригодной для жизни земли наших отцов через рукотворные пустыни и нефтяные моря?