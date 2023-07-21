Хук автомобильного налога – «подарок» для самых слабых

В суровые времена, которые длятся в (эстонском) мире с момента сотворения мира, всегда страдают самые уязвимые. Женщины, дети, молодые сельские семьи, как домашние, так и дикие животные попадают под коллективные путинские бомбы и законопроекты нашего же парламента. Не говоря уже о том, что его плохая работа тоже оплачена собственными деньгами нас, налогоплательщиков. Налог на автомобили врезается, как хук по печени, именно в тех, кто не сможет справится с хозяйством в деревнях и хуторах , не сможет перевозить детей и материалы домой, на работу и в школу через сугробы и ухабы, без массивного и верного рабочего скота.

Лавина глупостей

Наше внимание бомбардировали информационным шумом и псевдопроблемами с тех пор, как нужно было скрыть тот факт, что большинство предвыборных обещаний изначально были невыполнимыми. Экраны полыхают фарсом об однополых браках и гендерной нейтральности, в то время как планета в агонии от загрязнения-опустошения. Об этом свидетельствуют экстремальные климатические катаклизмы на всех континентах.

Мы бросались шутками, что в будущем у нас будет гендерно-нейтральный день рожавших людей вместо Дня матери и день менструирующих граждан вместо Женского дня – при этом нас самих бросают на встречу налога на автомобили. Чем все-таки занимаются наши «вожди народа»?