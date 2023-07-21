В парке Кадриорг придется срубить более тысячи деревьев

В ближайшие пять лет в парке Кадриорг придется срубить более тысячи вязов из-за агрессивного заболевания деревьев, сказал ERR директор парка Айн Ярве.
90 процентов вязов заражены голландской болезнью или графиозом ильмовых, который буквально убивает деревья.
«Этот злополучный патоген теперь добрался до Таллинна и парка Кадриорг. Это американский подтип, который очень агрессивен по своей природе», - сказал Ярве.
По его мнению, в ближайшие пять лет большая часть вязов исчезнет из городского пейзажа Таллинна.