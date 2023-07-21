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В парке Кадриорг придется срубить более тысячи деревьев

rus.postimees.ee
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Парк Кадриорг.
Парк Кадриорг. Фото: Konstantin Sednev

В ближайшие пять лет в парке Кадриорг придется срубить более тысячи вязов из-за агрессивного заболевания деревьев, сказал ERR директор парка Айн Ярве.

90 процентов вязов заражены голландской болезнью или графиозом ильмовых, который буквально убивает деревья.

«Этот злополучный патоген теперь добрался до Таллинна и парка Кадриорг. Это американский подтип, который очень агрессивен по своей природе», - сказал Ярве.

По его мнению, в ближайшие пять лет большая часть вязов исчезнет из городского пейзажа Таллинна.

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