В парке Кадриорг придется срубить более тысячи деревьев

90 процентов вязов заражены голландской болезнью или графиозом ильмовых, который буквально убивает деревья.

«Этот злополучный патоген теперь добрался до Таллинна и парка Кадриорг. Это американский подтип, который очень агрессивен по своей природе», - сказал Ярве.