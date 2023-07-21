«Новости в 7» за 21 июля: в какую сумму обходится зеленый переход и как это повлияет на пассажиров, сводка новостей по войне в Украине и букет лекарственных растений

Сегодня в выпуске:

- Половина столичных городских автобусов заправляются биотопливом. В какую сумму нам обходится зеленый переход и как это повлияет на пассажиров - разбирался наш корреспондент

- Коротко по стране: строительство за год подорожало, выросла заболеваемость коронавирусом, компенсации для родителей маленьких детей станут справедливее

- Сотни авиа-ударов по Одессе, конец зерновой сделки и "невыездной" Путин - сводка новостей по войне в Украине - в нашем сюжете

- Накануне вечернего первого старта «ралли Эстония» Отть Тянак сумел утром на испытательных заездах один раз проехать, но затем у машины сломался мотор и команде пришлось его заменить. Как отреагировал спортсмен, и какое наказание ему грозит - в нашем сюжете

- С миру по нитке: Амстердам запретил заход круизных лайнеров в центр города, Тадж-Махал в Индии уходит под воду, крупнейшую за полвека забастовку начали старшие врачи Британии, в Италии выпал огромный град, 72-летний поляк чуть не уплыл в Россию на яхте

- В Эстонии растут и ядовитые лекарственные растения: наша корреспондент узнала, как не ошибиться при сборе растений и как их правильно сушить