Вильнюс: утверждение Путина о возможной оккупации Украины Польшей и Литвой абсурдно

«Полный абсурд - это все, что можно сказать, не вдаваясь в глубокий анализ. Путин в полном отчаянии пытается создать еще одного внешнего врага. Может быть, он пытается сыграть на каких-то антипольских чувствах, разбудить у кого-то эту нотку, но это совсем не эффективно и действенно», - сказал Касчюнас в пятницу.