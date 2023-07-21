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Вильнюс: утверждение Путина о возможной оккупации Украины Польшей и Литвой абсурдно

BNS
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Президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече.
Президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече. Фото: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас называет абсурдными заявления президента России Владимира Путина о том, что формируемые вместе с Украиной литовские и польские военные подразделения предназначены для последующей оккупации Западной Украины

«Полный абсурд - это все, что можно сказать, не вдаваясь в глубокий анализ. Путин в полном отчаянии пытается создать еще одного внешнего врага. Может быть, он пытается сыграть на каких-то антипольских чувствах, разбудить у кого-то эту нотку, но это совсем не эффективно и действенно», - сказал Касчюнас в пятницу.

В пятницу глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе публичной трансляции заседания Совета безопасности заявил, что у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины путем размещения там своих войск, в связи с чем планируется существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады.

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