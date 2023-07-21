Подозреваемый в террористических преступлениях неонацист из Лахти преследовал темнокожую семью

Полиция рассказала в четверг, 20 июля, что подозревает четырех неонацистов в совершении преступления с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах в террористических целях, а троих из них - еще и в обучении для подготовки теракта.

По информации полиции, мужчины планировали совершить атаку на железные дороги и электросеть, а также поименно перечисляли многочисленных возможных жертв их будущих нападений.

Один из подозреваемых создал веб-сайт, на который группировка загружала видео. На одном из видео двое мужчин стреляют в лесу или в песчаном карьере из пистолета-пулемета FGC-9.

Оружие на видео то же самое, которое полиция конфисковала в ходе предварительного следствия. На момент изъятия пистолеты могли стрелять только одиночными выстрелами, однако подозреваемые пытались приобрести деталь, которая превратила бы их в оружие серийного огня.

Переход от полуавтоматического к полностью автоматическому не оказывает решающего влияния на опасность огнестрельного оружия.

Объект нападения - темнокожая семья

Глава расследования подтвердил Yle, что видео были сняты подозреваемыми.

На одном из размещенных на сайте видео подозреваемые взрывают расположенный на территории частного дома почтовый ящик с иностранной фамилией. На другом видео один из них стреляет ночью из пистолета-пулемета FGC-9 в почтовый ящик у частного дома и убегает.

Видео озаглавлено «Осада почтового ящика ниггеров». Термин «осада» (siege) относится к акселерационистской неонацистской идеологии, цель которой - ускорить крах демократического общества насильственными методами.

Следователь Туомас Кууре говорит, что ящик взорвали 26 марта 2022 года, а стреляли по нему 21 мая 2022 года. Семья сообщила об обоих происшествиях в полицию.

По словам подозреваемого, он не знал семейство, но выбрал их в качестве объекта нападения на основании цвета кожи, говорит Кууре.