На дамбе Вяйнатамм погиб мотоциклист, съехавший с дороги

Сообщение о ДТП на шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре на дамбе Вяйнатамм поступило в Центр тревоги в 14:55. По словам Эрки Вялинурме, оперативного дежурного Курессаареского отделения полиции, авария произошла, когда мотоциклист, следовавший из Курессааре, на прямом участке съехал с дороги вправо.

«По предварительной информации, мотоциклист въехал в дорожное ограждение, в результате чего упал с мотоцикла и улетел в воду глубиной примерно по колено. Прохожие сразу же бросились на помощь мужчине и оказывали ему помощь до тех пор, пока спасатели не вытащили его из воды. Спасатели передали мужчину медикам, которые начали приводить его в чувство, но, к сожалению, спасти его не удалось, и он скончался», - сказал Вялинурм.