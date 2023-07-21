На дамбе Вяйнатамм погиб мотоциклист, съехавший с дороги

Сегодня днем на дамбе Вяйнатамм, соединяющей острова Муху и Сааремаа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 64-летний мужчина, съехавший с дороги на мотоцикле.
Сообщение о ДТП на шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре на дамбе Вяйнатамм поступило в Центр тревоги в 14:55. По словам Эрки Вялинурме, оперативного дежурного Курессаареского отделения полиции, авария произошла, когда мотоциклист, следовавший из Курессааре, на прямом участке съехал с дороги вправо.
«По предварительной информации, мотоциклист въехал в дорожное ограждение, в результате чего упал с мотоцикла и улетел в воду глубиной примерно по колено. Прохожие сразу же бросились на помощь мужчине и оказывали ему помощь до тех пор, пока спасатели не вытащили его из воды. Спасатели передали мужчину медикам, которые начали приводить его в чувство, но, к сожалению, спасти его не удалось, и он скончался», - сказал Вялинурм.
По словам Вялинурма, в момент аварии шел проливной дождь и видимость была плохой. «Однако все точные обстоятельства происшествия еще выясняются, в том числе могли ли у мужчины быть проблемы со здоровьем. Точная причина смерти мотоциклиста будет установлена в результате вскрытия», - добавил он.
Погибший использовал надлежащее защитное снаряжение. Авария произошла на участке дороги, где ограничение скорости составляет 90 км/ч.