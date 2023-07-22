Диагноз эмиграции ⟩ Ненадолго уехавшие из России быстро приживаются в Европе, но признавать это не хотят

Все, кто в прошлом году уехали из России, надеялись на скорое окончание боевых действий. Пересидеть, а там "видно будет» - мотивы отъезда были связаны с войной, но внятных целей не предполагали. Видно не стало, и картина мира уехавших уже не та, что прежде. Об изменениях в образе жизни и сознании россиян, наводнивших Черногорию, рассказывает Алексей Гусев.

В основном уехавшие осели в местах, где их были готовы принять. У кого не было заграничного паспорта, отправились в Казахстан, Кыргызстан и Армению. Более везучие, кто с паспортами, но без виз, выбрали Турцию, Грузию, Узбекистан. Кто-то успел в узкий коридор на запад, выбрав Сербию, Боснию и Черногорию. Параллельно Казахстан ужесточил правила пребывания, Турция перестала выдавать туристические ВНЖ.

Для многих поиск лучшего места продолжается до сих пор. Некоторые остановились после пары переездов и пробуют налаживать временную жизнь там, где их все более-менее устраивает. При этом они не всегда сознают, как быстро временная жизнь становится временно-постоянной, что-то вроде добровольно-принудительной.

Россияне в очереди на получение документов в спасительном Алматы, осень 2022. Фото: Vladimir Tretyakov/AP

Густая карта Черногории

Приморье (Primorje) – официальное название курортной зоны Черногории вдоль побережья Адриатики. Именно здесь временно осели многие россияне. Причины – безвизовый въезд и низкие цены на аренду жилья вне сезона. Кто-то успел приехать еще весной 2022 года. Многие переехали сюда из Казахстана, Армении, Грузии, Турции с осени 2022-го до весны 2023-го. Русскоязычные телеграм-чаты во многих городах Приморья по числу участников сопоставимы с местным населением этих городов.