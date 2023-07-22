У автобуса на ходу лопнула шина: в серьезном ДТП в Ида-Вирумаа пострадало четыре человека

По данным полиции, 54-летний водитель автобуса Scania резко затормозил из-за лопнувшей на ходу шины. 74-летний водитель автомобиля Volvo, ехавший позади автобуса, также затормозил, но 46-летняя женщина за рулем Toyota, ехавшая позади Volvo, не успела затормозить и врезалась впереди идущею машину. Водитель Toyota, 32-летняя пассажирка, 7-летний мальчик и 7-летняя девочка, находившиеся в автомобиле, были доставлены в больницу.