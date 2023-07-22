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Сегодня Центристская партия обсудит проведение внеочередного конгресса

rus.postimees.ee
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Михаил Кылварт и Юри Ратас.
Михаил Кылварт и Юри Ратас. Фото: Sander Ilvest

На совете уполномоченных Центристской партии, который состоится сегодня в Пыльтсамааском культурном центре, среди прочих тем обсудят проведение внеочередного конгресса. По словам председателя совета уполномоченных Тыниса Мёльдера, правление партии приняло решение провести внеочередной конгресс 10 сентября в Пайде.

«Согласно уставу Центристской партии, внеочередной конгресс созывает совет уполномоченных. Центристская партия этим летом была политически очень активной и для того, чтобы обеспечить спокойствие в партии и обозначить перспективы ее дальнейшего развития, правление решило сделать совету уполномоченных предложение провести внеочередной конгресс», - сказал Мёльдер.

Заседание совета уполномоченных начнется в 11 часов с политического доклада председателя Центристской партии Юри Ратаса, в это время журналисты могут находиться в зале.

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