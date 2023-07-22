Сегодня Центристская партия обсудит проведение внеочередного конгресса

На совете уполномоченных Центристской партии, который состоится сегодня в Пыльтсамааском культурном центре, среди прочих тем обсудят проведение внеочередного конгресса. По словам председателя совета уполномоченных Тыниса Мёльдера, правление партии приняло решение провести внеочередной конгресс 10 сентября в Пайде.
«Согласно уставу Центристской партии, внеочередной конгресс созывает совет уполномоченных. Центристская партия этим летом была политически очень активной и для того, чтобы обеспечить спокойствие в партии и обозначить перспективы ее дальнейшего развития, правление решило сделать совету уполномоченных предложение провести внеочередной конгресс», - сказал Мёльдер.
Заседание совета уполномоченных начнется в 11 часов с политического доклада председателя Центристской партии Юри Ратаса, в это время журналисты могут находиться в зале.