Сегодня Центристская партия обсудит проведение внеочередного конгресса

«Согласно уставу Центристской партии, внеочередной конгресс созывает совет уполномоченных. Центристская партия этим летом была политически очень активной и для того, чтобы обеспечить спокойствие в партии и обозначить перспективы ее дальнейшего развития, правление решило сделать совету уполномоченных предложение провести внеочередной конгресс», - сказал Мёльдер.