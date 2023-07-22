Его жизни может угрожать опасность: полиция просит помощи в поиске 51-летнего Андруса

Полиция разыскивает 51-летнего Андруса, которого последний раз видели 19 июля в городе Пюсси в Ида-Вирумаа.
Андрус живет в поселке Кильтси в Ляэне-Вирумаа и часто бывает в Вяйке-Маарья, но его семья не видела его уже несколько дней. Полиция проверила все эти местности, а также и возможное местонахождение мужчины, но пока не смогла его найти. У Андруса нет с собой телефона, а его жизнь может быть в опасности.
По последним данным, Андрус был одет в голубую рубашку, черные шорты и серые кроссовки.
Полиция просит всех, кто заметил человека, подходящего под это описание, или знает что-либо о его местонахождении в последние дни, сообщить об этом по телефону 112.