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Его жизни может угрожать опасность: полиция просит помощи в поиске 51-летнего Андруса

rus.postimees.ee
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Андрус.
Андрус. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция разыскивает 51-летнего Андруса, которого последний раз видели 19 июля в городе Пюсси в Ида-Вирумаа.

Андрус живет в поселке Кильтси в Ляэне-Вирумаа и часто бывает в Вяйке-Маарья, но его семья не видела его уже несколько дней. Полиция проверила все эти местности, а также и возможное местонахождение мужчины, но пока не смогла его найти. У  Андруса нет с собой телефона, а его жизнь может быть в опасности.

По последним данным, Андрус был одет в голубую рубашку, черные шорты и серые кроссовки.

Полиция просит всех, кто заметил человека, подходящего под это описание, или знает что-либо о его местонахождении в последние дни, сообщить об этом по телефону 112.

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