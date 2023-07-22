«Манделы из Игорька не получится»: как Игорь Стрелков поддерживал войну, критиковал Путина и попал в тюрьму

Нацболы (Национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова признали экстремистской и запретили в 2007 году, сейчас они называют себя «другороссами») воевали на юго-востоке Украины на стороне сепаратистов с 2014 года. Нынешнюю войну они тоже поддерживают, хотя порой и критикуют военное руководство России.

Воевавший в Донбассе нацбол Александр Аверин в 2018 году получил в России три года колонии за контрабанду оружия через границу с Украиной. «Возможное тюремное заключение - профессиональный риск российского политика. В нынешней ситуации я сомневаюсь, что власть будет репрессировать тех людей, которые поддерживают операцию Z несколько не так, как государственный официоз, - говорил Би-би-си в марте 2022 года нацбол Андрей Песоцкий. - Скорее будет замалчивание и определенный нейтралитет в отношении нацболов и других лево-патриотов».

Исследователь национализма и директор аналитического центра «Сова» (организация была признана «иноагентом» и ликвидирована по решению суда) Александр Верховский обращает внимание на то, что люди вроде Стрелкова с Квачковым довольно долго критиковали российское руководство, прежде чем их коснулись репрессии: «Это действительно непонятно - люди поносили любыми словами руководство, и ничего им за это не было. Это продолжалось полтора года и, видимо, терпение лопнуло».