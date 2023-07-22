МНЕНИЕ ⟩ Финны существенно снизили свой автоналог. Причина неожиданная, но очень серьезная

Правительство налоговых игроманов без преувеличения ставит под угрозу жизни участников дорожного движения, объясняет депутат Рийгикогу Март Маастик (партия «Отечество»), приводя в пример наших северных соседей.
Игра - это развивающее и расслабляющее занятие, но она также может вызывать зависимость. Так и постоянная игра с налогами опасна. Особенно если правила игры постоянно меняются. Похоже, что правительство «подъема налогов» успело стать налоговым игроманом. А с зависимостью приходят самооправдание и ложь. Как близким, так и самому себе. В конце концов, начинаешь верить в собственную ложь.
Автоналог, предложенный коалицией Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии, является иллюстрацией вышеупомянутой азартной игры. Министр финансов Март Вырклаэв в интервью «Актуальной камере» заявил, что этот налог нужен именно для того, чтобы сохранить природу и бороться с глобальным потеплением. Так что давайте посмотрим, как это работает.
Ошибочная логика
Из таблицы, предложенной Минфином, можно понять, что наименьшим налогом облагаются автомобили, возраст которых превышает 20 лет и которые давно отжили свой век. Однако всем понятно, что именно эти автомобили являются наиболее загрязняющими, либо в силу возраста, либо в силу технологической отсталости, и не вписываются в модель Вырклаэва.
Правда, есть и дорогие электромобили с таким же уровнем налогов, но, к сожалению, их цена намного выше покупательной способности среднего жителя Эстонии. Таким образом, данная налоговая реформа способствует созданию небезопасного, более загрязняющего окружающую среду и потребляющего больше топлива автомобильного рынка. В действительности автоналог, «вознаграждающий» высокой платой более существенные выбросы СО2 и потребление топлива, уже существует в виде акциза на топливо. Те, кто больше ездят и потребляют, в настоящее время платят больше налогов.
Игра со смертью
В 1990 годах после окончания университета, я проходил стажировку в Министерстве окружающей среды в Хельсинки. Мне там платили зарплату, а по ночам я работал в компании, торгующей рыбой. Через пару месяцев такой работы я накопил достаточно денег, чтобы купить в Голландии свою первую приличную иномарку. Когда я приехал на ней на работу в Финляндию и припарковал ее рядом с машиной своего начальника, уже через несколько дней я почувствовал, что отношение ко мне изменилось.
Почему, спросите вы? Ответ прост: потому что автоналог в Финляндии в то время был очень высоким, а в Голландии за те же деньги я мог купить гораздо более новую и хорошую машину. Поэтому я припарковался рядом с дряхлой машиной своего босса, чтобы похвастаться. Можете себе представить, что он подумал. Но важнее чувств была печальная реальность: на дорогах Финляндии разъезжают бесчисленные кучи ржавчины, и когда они разбиваются, то в них мало кто выживает. Даже наши северные соседи поняли, что люди важнее, чем набитая казна страны, и сегодня автоналог там значительно снижен.
Зачем, однако, они хотят ввести налог на автомобили? Якобы для того, чтобы улучшить плачевное состояние государственных финансов. На самом деле все обстоит иначе. Ожидается, что налог на автомобили соберет всего 120 миллионов евро, в то время как Партия реформ хочет распределить в разы больше денег, чтобы выполнить свое предвыборное обещание - отменить несуществующий налоговый горб.
Неужели нужно играть в азартные игры со здоровьем и безопасностью наших людей. Это игра на смерть.