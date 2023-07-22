МНЕНИЕ ⟩ Финны существенно снизили свой автоналог. Причина неожиданная, но очень серьезная

Игра со смертью

В 1990 годах после окончания университета, я проходил стажировку в Министерстве окружающей среды в Хельсинки. Мне там платили зарплату, а по ночам я работал в компании, торгующей рыбой. Через пару месяцев такой работы я накопил достаточно денег, чтобы купить в Голландии свою первую приличную иномарку. Когда я приехал на ней на работу в Финляндию и припарковал ее рядом с машиной своего начальника, уже через несколько дней я почувствовал, что отношение ко мне изменилось.

Почему, спросите вы? Ответ прост: потому что автоналог в Финляндии в то время был очень высоким, а в Голландии за те же деньги я мог купить гораздо более новую и хорошую машину. Поэтому я припарковался рядом с дряхлой машиной своего босса, чтобы похвастаться. Можете себе представить, что он подумал. Но важнее чувств была печальная реальность: на дорогах Финляндии разъезжают бесчисленные кучи ржавчины, и когда они разбиваются, то в них мало кто выживает. Даже наши северные соседи поняли, что люди важнее, чем набитая казна страны, и сегодня автоналог там значительно снижен.

Зачем, однако, они хотят ввести налог на автомобили? Якобы для того, чтобы улучшить плачевное состояние государственных финансов. На самом деле все обстоит иначе. Ожидается, что налог на автомобили соберет всего 120 миллионов евро, в то время как Партия реформ хочет распределить в разы больше денег, чтобы выполнить свое предвыборное обещание - отменить несуществующий налоговый горб.