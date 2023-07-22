«Эстония приближает победу и обеспечивает мир в Европе»: украинцы поблагодарили Каю Каллас

Конгресс украинцев Эстонии отправил Каи Каллас благодарственное письмо.

«Выражает Вам свое глубокое уважение и благодарность за Вашу бесспорную и последовательную поддержку Украины во всех сферах. Это особенно ценно сейчас, когда государственности Украины угрожает большая опасность, возникшая в результате российской агрессии», - заявил конгресс и подчеркнули, что именно Эстония была одной из первых стран, оказавших Украине оборонную помощь, и сегодня она остается на первом месте по объему военной помощи на душу населения.

В письме также поблагодарили Эстонию за помощь в восстановлении Житомирской области, где от нашей страны, например, был построен первый в Украине модульный детский сад.

«Десятки тысяч украинцев, в том числе много детей, были тепло приняты и получили убежище в Эстонии. Украинцы чрезвычайно благодарны эстонскому правительству за создание двух школ для детей украинских беженцев, которые теперь имеют возможность продолжить образование, в том числе и на родном языке», - написал конгресс.

Украинцы также выразили благодарность за позицию Эстонии и Каи Каллас на саммите НАТО в Вильнюсе. «Ваше мнение, что защита двусторонних гарантий безопасности, которых придерживаются отдельные страны, размывает картину и подрывает реальные действия и шаги по вступлению Украины в НАТО, как никогда убедительно, обоснованно и актуально».

Конгресс выразил надежду, что позиция Каи Каллас и в дальнейшем будет влиять на евроатлантическую семью в направлении эффективного и предметного сотрудничества, которое в конечном итоге приведет к вступлению сильной, независимой и процветающей Украины в ЕС и НАТО.