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ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Трактор Владимира Света продолжает копать, несмотря ни на что

Сергей Метлев
, главный редактор изданий Postimees на русском языке
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Вице-мэр Таллинна Владимир Свет не обращает внимания на лавины критики в свой адрес.
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет не обращает внимания на лавины критики в свой адрес. Фото: Johan Elm
  • У Владимира Света может иметься большой план и он может работать во имя далеко ведущих целей
  • Общественность даст оценку оправданности своих страданий по результатам проводимых реконструкций

Перерытый летом дорожными рабочими Таллинн? Свет. Внезапный ремонт осложняет дорожное движение? Свет. Объединение с 1 августа некоторых автобусных маршрутов, получившее весьма противоречивые оценки? Та же фамилия. Владимир Свет выглядит спокойным администратором, а не политиком. Критика его не пугает. Собаки могут лаять, но трактор будет копать дальше.

На рабочем столе 31-летнего вице-мэра Таллинна Владимира Света сходятся в одной точке планы Центристской партии и интересы различных групп населения в коммунальной сфере. Если бы столчиный мэр Кылварт не сыграл важную роль в углублении внутреннего кризиса в Центристской партии, Свет превзошел бы его по количеству упоминаний в СМИ.

Отношения самого Света с Центристской партией не были постоянными. Он вступил в партию как заметный политический активист в 2011 году, но покинул ее в 2016 году, предположительно из-за недовольства Сависааром и из-за внутренней напряженности.

Параллельно он получил степень магистра права и успел поработать советником канцлера права. В 2018 году он вернулся в партию, а тремя годами позже сменил вспыльчивого Калле Кландорфа на посту вице-мэра Таллинна по коммунальному хозяйству.

В партии Света знают как прагматичного трудоголика, который не боится многого требовать от городских чиновников. Света можно отнести к умеренным либералам, что в условиях Центристской партии проявляется в виде молчаливости в отношении ключевых тем, определяющих в последнее время противостояние межу консерватизмом и либеральностью, и в виде определенной открытости к новым веяниям в урбанистике, которые не всегда находят понимание в системе столичной власти и в партии.

На фоне противостояния в родной партии, все более очевидно проходящего по признаку родного языка, вице-мэр предпочитает желать в фейсбуке сил и Михаилу, и Танелю, а свои руки держать глубоко в строительном песке. Но многим хотелось бы, чтобы так сильно с этим песком он не соприкасался бы.

Центр Таллинна, через который каждый год проходит большая часть населения Эстонии и туристов, давно не видел такой масштабной реконструкции городского пространства. Помимо затруднений в движении автомобилей и общественного транспорта, местных жителей и пешеходов беспокоит обилие проводимых работ, их медленное течение и поднимающиеся клубы пыли. Дополнительным ударом стало появившееся на прошлой неделе сообщение, что, помимо всего прочего, будет закрыта и оживленная улица Техника в связи с ремонтом старого канализационного коллектора.

Похоже, городские власти рассуждают так: раз уж мы и так делаем больно, проверим тогда, где находятся границы вызывания обморока. Все переживут эту боль, а потом, после открытия трамвайных линий и обновленных улиц, все окажутся в мегаэкстазе. Но если по своей сути позитивная новость (коллетор починят, запустят новую трамвайную линию) становится из-за плохой коммуникации и логики планирования причиной беспокойства горожан, значит, что-то идет не так. Здесь у Света и его команды есть пища для размышлений. Строительные работы уважительно воспринимаются в качестве «подарков власти» в обществах со слабым самосознанием, а наше общество таковым не является.

Лавина критики, кажется, никак не сбивает с толку вице-мэра. Владимир Свет не склонен к красочным и резким высказываниям, он больше напоминает спокойного администратора. Когда на этой неделе жители Пирита-Козе начали протестовать против упразднения трех остановок при запланированном изменении маршрута автобуса пятой линии, Свет тут же отреагировал данными о количестве пассажиров (которые показывают, что заинтересованных в этих остановках пассажиров немного), и сказал, что надо обсудить вопрос с жителями и еще подумать над ним.

Однако Даго Антов, профессор транспортного планирования Таллиннского технического университета, сказал ERR, что слияние и расширение автобусных маршрутов не поможет сократить объемы использования автомобилей, если автобусы останутся такими же медленными. Этот вопрос городские власти в данном случае не рассматривали, ссылаясь лишь на интересы пожилых людей и детей как на повод для изменений. Автобусные маршруты, охватывающие весь город, в целом смотрятся полезной затеей, хотя слышны и такие мнения, что от таких маршрутов в первую очередь выиграют ласнамяэсцы.

Создается впечатление, что у вице-мэра нет ни одного полемического крючка, на который можно было бы повесить пальто, в то время как многие другие политики именно и гоняются за таковым. Свет не претендует на роль магнита для сбора голосов, скорее, он выглядит полузащитником с долгосрочным планом. На выборах в Рийгикогу в 2019 году он получил 980 голосов, на выборах 2023 года - уже 1867 голосов (при этом отказался от мандата).

Таким образом, он переплывает от одной волны негодования, связанной со строительными работами, к другой. Складывается ощущение, что у Света есть большой план будущего столицы, может быть, даже хороший план, но ни он, ни мэр не могут его харизматично и доходчиво изложить, то есть предложить четкую концепцию городской среды. Чего не хватает, так это всеобъемлющего видения, которое было бы осязаемым для жителей города и заражало бы как идея. Все застревает и распадается на части. Играет свою роль и то, что многолетнее нахождение Центристской партии у власти в столице многих утомило, при этом оно уводит городскую власть в зону комфорта.

Конец текущей саги будет определен ее результатом. Общественность начнет оценивать оправданность страданий тогда, когда сможет добраться в порт на трамвае, когда сможет проехаться и пройтись по обновленным улицам, взыскательным взглядом осматривая городскую мебель и зеленые насаждения. Пока же граждане продолжают ставить трактору Владимира Света препятствия, следить за ним и направлять его, как это и принято в демократическом государстве.

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