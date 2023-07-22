ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Трактор Владимира Света продолжает копать, несмотря ни на что

Однако Даго Антов, профессор транспортного планирования Таллиннского технического университета, сказал ERR, что слияние и расширение автобусных маршрутов не поможет сократить объемы использования автомобилей, если автобусы останутся такими же медленными. Этот вопрос городские власти в данном случае не рассматривали, ссылаясь лишь на интересы пожилых людей и детей как на повод для изменений. Автобусные маршруты, охватывающие весь город, в целом смотрятся полезной затеей, хотя слышны и такие мнения, что от таких маршрутов в первую очередь выиграют ласнамяэсцы.

Создается впечатление, что у вице-мэра нет ни одного полемического крючка, на который можно было бы повесить пальто, в то время как многие другие политики именно и гоняются за таковым. Свет не претендует на роль магнита для сбора голосов, скорее, он выглядит полузащитником с долгосрочным планом. На выборах в Рийгикогу в 2019 году он получил 980 голосов, на выборах 2023 года - уже 1867 голосов (при этом отказался от мандата).

Таким образом, он переплывает от одной волны негодования, связанной со строительными работами, к другой. Складывается ощущение, что у Света есть большой план будущего столицы, может быть, даже хороший план, но ни он, ни мэр не могут его харизматично и доходчиво изложить, то есть предложить четкую концепцию городской среды. Чего не хватает, так это всеобъемлющего видения, которое было бы осязаемым для жителей города и заражало бы как идея. Все застревает и распадается на части. Играет свою роль и то, что многолетнее нахождение Центристской партии у власти в столице многих утомило, при этом оно уводит городскую власть в зону комфорта.