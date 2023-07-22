Скоро в космос: ESTCube-2 отправился в Чехию

Там спутник передадут международной команде, занимающейся подготовкой ракеты-носителя. Члены команды ESTCube смогут убедиться в успешности всех последних этапов подготовки.

Состоящая преимущественно из студентов команда ESTCube-2 сделала со своей стороны все для разработки спутника и будет болеть за дальнейшее путешествие ESTCube-2. Старт ракеты намечен на 13-18 сентября этого года во Французской Гвиане.

Образовательная программа ESTCube, стартовавшая 15 лет назад в Тартуской обсерватории и Тартуском университете, невероятно успешно проявила себя. Если спутники ESTCube-1 и ESTCube-2 были созданы для отправки на орбиту Земли, то более крупный и амбициозный ESTCube-3 станет искусственным спутником Луны. Его основным грузом является электрический солнечный парус, как и у его предшественников.