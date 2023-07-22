Профессор Айме Руус: сделать дом уютным и здоровым помогут конопляный бетон и бумажная штукатурка

Какие материалы стоит использовать при ремонте жилья, если вы хотите быть дружелюбными к окружащей среде, и в то же время устали от привычных цветов и узоров на обоях? Имеется немалый выбор возможностей, утверждает директор Тартуского колледжа Тартуского технического университета, ассоциированный профессор Айме Руус.
Вместо покраски стен и оклеивания их обоями директор Тартуского колледжа Таллиннского технического университета, ассоциированный профессор Айме Руус рекомендует использовать традиционные отделочные материалы, преимуществом которых является близость к природе, меньшее воздействие на окружающую среду, возможность вторичной переработки, а зачастую - даже создание более приятного микроклимата в помещении.
По ее словам, такими отделочными материалами являются, например, глина, известь, конопляный бетон и бумажная штукатурка.
Эстонцы веками использовали глину в качестве строительного материала. Свойства глины уже много лет изучаются и в Таллиннском техническом университете. Айме Руус говорит, что возможности использования глиняной штукатурки сегодня велики. Она бывает самых разных оттенков, и, по словам Руус, интерес к этому отделочному материалу постоянно растет.
Известковая штукатурка также является натуральным и традиционным материалом, который исторически использовался в Эстонии как для внутренней отделки, так и на наружных фасадах. Известь является ценным строительным материалом, который получил очень широкое применение, например, в Старом Таллинне, где большинство зданий обработаны известковым раствором. Обработанные таким образом внутренние поверхности обеспечивают более стабильную влажность воздуха в помещениях. Обработанные известью поверхности антистатичны, также повышается огнестойкость конструкций.
«В случае с известковой штукатуркой интересно рассмотреть вопрос карбонизации. Это фундаментально очень отличающийся от глины материал, например, его воздействие на окружающую среду отличается уже только по той причине, что известь нужно обжечь, чтобы использовать. При этом, покрывая стену, известь связывает углерод», - объясняет Руус. Известковую штукатурку можно использовать в загородных домах, городских квартирах, а также в хозяйственных постройках. Обрабатывать ею можно разные поверхности; известь также подходит для влажных помещений, например, подвалов.
Конопляный бетон - старый материал, в один момент словно канувший в лету, но в последние десятилетия он снова стал использоваться, также активно изучаются его строительно-технические свойства. Основными ингредиентами конопляного бетона являются конопляные волокна, известковый порошок, песок и вода. При производстве конопляного бетона известковый порошок смешивают с водой, в результате чего известь снова начинает превращаться в известняк. Добавляя в смесь конопляные волокна, удается получить материал, армированный пористыми волокнами. Конопляный бетон считается материалом с отрицательным углеродным следом. Это означает, что конопля поглощает углерод во время роста, а известь также нуждается в карбонизации при производстве этого материала.
Пару десятилетий назад, когда люди стали больше интересоваться дружелюбным к окружающей среде строительством и натуральными материалами, на вооружение была взята и бумажная штукатурка, изготовленная из бумажных отходов. Бумажная штукатурка, однако, не производится в промышленных масштабах, поэтому она осталась прерогативой энтузиастов дружелюбного к природе строительства. Тартуский колледж Таллиннского технического университета уже пять лет занимается лабораторными исследованиями бумажной штукатурки под руководством старшего преподавателя Неле Нути.
Прозванный в народе бумажной штукатуркой материал в действительности является отделочной штукатуркой с целлюлозным составом, используемой для внутренних работ, при этом источником целлюлозы для этого материала является макулатура. Бумажная штукатурка производится из бумажных отходов, который могут иметь разный состав.
Испытания бумажной штукатурки на устойчивость к плесени показали, что покрытые этим материалом стены не плесневеют. Оштукатуренные стены часто хочется покрасить, и эта тема тоже изучалась в университете. Лабораторные испытания показывают, что покраска влияет на влаготехнические свойства штукатурки. Влияние может быть небольшим, но в целом кажется, что чем больше слоев краски нанесено на оштукатуренную стену, тем ниже становится влагозащитная способность. Продолжая исследования, ученые хотят выяснить, какие факторы влияют на влаготехнические свойства бумажной штукатурки, и можно ли улучшить эти свойства. Кроме того, необходимо изучить огнестойкость и акустические свойства материала.