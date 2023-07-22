Профессор Айме Руус: сделать дом уютным и здоровым помогут конопляный бетон и бумажная штукатурка

Конопляный бетон - старый материал, в один момент словно канувший в лету, но в последние десятилетия он снова стал использоваться, также активно изучаются его строительно-технические свойства. Основными ингредиентами конопляного бетона являются конопляные волокна, известковый порошок, песок и вода. При производстве конопляного бетона известковый порошок смешивают с водой, в результате чего известь снова начинает превращаться в известняк. Добавляя в смесь конопляные волокна, удается получить материал, армированный пористыми волокнами. Конопляный бетон считается материалом с отрицательным углеродным следом. Это означает, что конопля поглощает углерод во время роста, а известь также нуждается в карбонизации при производстве этого материала.

Пару десятилетий назад, когда люди стали больше интересоваться дружелюбным к окружающей среде строительством и натуральными материалами, на вооружение была взята и бумажная штукатурка, изготовленная из бумажных отходов. Бумажная штукатурка, однако, не производится в промышленных масштабах, поэтому она осталась прерогативой энтузиастов дружелюбного к природе строительства. Тартуский колледж Таллиннского технического университета уже пять лет занимается лабораторными исследованиями бумажной штукатурки под руководством старшего преподавателя Неле Нути.

Прозванный в народе бумажной штукатуркой материал в действительности является отделочной штукатуркой с целлюлозным составом, используемой для внутренних работ, при этом источником целлюлозы для этого материала является макулатура. Бумажная штукатурка производится из бумажных отходов, который могут иметь разный состав.