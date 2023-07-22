ФОТО ⟩ Рабочие будни: эстонские и латвийские полицейские вместе патрулируют дорогу

Второй спецучасток третьего дня Ралли Эстония привел и гонщиков, и зрителей на окраину города Отепя. Полиция вместе со своими латвийскими коллегами посетила зрительскую зону и трассу, чтобы понаблюдать за происходящим.

Убедившись, что проблем нет, полицейские обеих стран сели в свои машины и поехали на другой конец парковки.

Лыунаская префектура также сообщила о сегодняшних мероприятиях в социальных сетях, напомнив фанатам ралли, что общественные дороги не для скоростной езды: «Сегодня мы также обеспечиваем безопасность на дорогах Южной Эстонии и напоминаем обычным водителям, что высокие скорости - только для гонщиков ралли WRC».

В сообщении на Facebook также отмечается, что, как и в предыдущие годы, обеспечивать безопасность движения будут мотоциклисты команды Motohunt. Их задача - сопровождать гонщиков от одного места старта спецучастка до другого.