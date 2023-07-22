Юри Ратас: такой внутренней напряженности в партии еще не было

«Напряженность никуда не ушла, и это чувствуется в словах и поступках. Вспомнить хотя бы сбор подписей за то, чтобы председатель партии Юри Ратас, вице-председатель Танель Кийк и генеральный секретарь Андре Ханимяги покинули Таллиннское горсобрание. Подобных, возможно, незначительных, на первый взгляд, однако важных моментов, накопилось достаточно. Должен признать, что такой внутренней напряженности в партии и такого давления друг на друга я не припомню», - сказал Ратас.

По словам Юри Ратаса, определяющим моментом в созыве внеочередного конгресса стало решение правления, принятое большинством голосов, вернуть предпринимателю Парвелю Пруунсильду пожертвованные им партии 300 000 евро. «На мой взгляд, это решение нанесло партии серьезный ущерб. Приняв пожертвование, мы смогли вернуть часть долга за предвыборную кампанию, поддержать округа, издавать газету и готовиться к следующим выборам… Пытаясь дать оценку публичным объяснениям – почему отказались от пожертвования - я должен признать, что дело не в предпринимателе, сделавшем пожертвование, не в пожертвовании и не в том, каким образом я предложил распорядиться этими деньгами, дело, вероятно, в том, что не устраивал нынешний председатель», - сказал Ратас.