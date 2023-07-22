Латвия планирует существенно увеличить численность своей армии

«Мы говорим об увеличении численности как минимум в 1,3 раза, при этом мы рассматриваем личный состав, который был бы структурно организован и выполнял бы задачи с очень короткой подготовкой. Такого числа невозможно достичь без обязательной службы», - сказал Зиединьш.

В начале 2022 года Министерство обороны Латвии объявило, что в Национальных вооруженных силах числится 6600 военнослужащих, и, согласно концепции национальной обороны, это число должно увеличиться как минимум до 8000 человек. В тот момент к национальной обороне было привлечено более 8000 защитников государства, при этом были поставлены цели достичь показателя в 10 000 человек к 2024 году, и в 12 000 человек - к 2027 году. В течение срока действия концепции количество подготовленных резервистов должно было достичь 6000 человек.

«Наш план состоит в том, чтобы создать активные резервные подразделения. Это будут подразделения, которые могут быть задействованы в задачах с фиксированным временем выполнения. Активный резерв будет состоять из специальных членов Службы государственной обороны (VAD) и профессиональных солдат, которых можно будет призывать на обучение каждый год или раз в два года для повышения квалификации».

Лиене Лиепиня, руководитель отдела оборонного планирования и анализа Министерства обороны, также выразила убеждение, что необходимо увеличить количество людей, имеющих военную подготовку.