С сентября SЕB будет взимать дополнительную плату при платежах в некоторые зарубежные страны

В список стран с высоким санкционным риском сейчас входят 13 государств: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, ОАЭ, Кыргызстан, Турция, Молдова и Иордания.

Дополнительная плата вводится в связи с тем, что обработка платежей из стран риска (или платежей в такую страну) требует дополнительных временных и человеческих ресурсов из-за различных санкций.