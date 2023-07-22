С сентября SЕB будет взимать дополнительную плату при платежах в некоторые зарубежные страны

Банк SEB объявил, что с 15 сентября будет действовать дополнительная плата за обслуживание платежей, осуществляемых в страны с высоким санкционным риском, или получаемых из таких стран. Размер дополнительной платы для любого платежа составит 100 евро.
В список стран с высоким санкционным риском сейчас входят 13 государств: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, ОАЭ, Кыргызстан, Турция, Молдова и Иордания.
Дополнительная плата вводится в связи с тем, что обработка платежей из стран риска (или платежей в такую страну) требует дополнительных временных и человеческих ресурсов из-за различных санкций.
Дополнительная плата взимается в дополнение к обычной комиссии за платеж за границу, и применяется только к платежам бизнес-клиентов, связанным со странами риска, указанными в списке.