Какая наглость: житель Эстонии продал в Германию чужую машину

Несмотря на неоднократные уведомления, Hansarent не смогла получить ни деньги, ни автомобиль. В январе прошлого года машина была остановлена в Германии. За рулем находился Р.В., который передал властям свидетельство о регистрации машины и неподписанный договор купли-продажи. Там было указано, что компания Rakvere Ehitus OÜ продала Р.В. арендованный автомобиль за 24 000 евро.