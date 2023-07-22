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Какая наглость: житель Эстонии продал в Германию чужую машину

Сийм Михайлов
, журналист
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marco Ritzki/Shutterstock

Член правления Rakvere Ehitus OÜ Олари в марте 2021 года заключил с Hansarent OÜ пятилетний договор аренды автомобиля. Уже в следующем месяце компания не внесла арендную плату, а еще через месяц Hansarent потребовала вернуть автомобиль.

Несмотря на неоднократные уведомления, Hansarent не смогла получить ни деньги, ни автомобиль. В январе прошлого года машина была остановлена в Германии. За рулем находился Р.В., который передал властям свидетельство о регистрации машины и неподписанный договор купли-продажи. Там было указано, что компания Rakvere Ehitus OÜ продала Р.В. арендованный автомобиль за 24 000 евро.

И 34-летний Олари, и его компания были обвинены по статье о незаконном присвоении.

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