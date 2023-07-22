Смертельный заезд Исы Халилова: смелые маневры начались еще в центре города

Чуть более трех лет тому назад, вечером 20 июня 2020 года, 23-летний Иса Халилов выехал на своем белом BMW X5 на улицу Нигулисте в Старом Таллинне, чтобы вернуть своему другу, 32-летнему Вячеславу Калашникову, пульт от дворовых ворот. Стоя на светофоре, Халилов увидел другого своего друга, Владимира, на черном Ford Mustang. Размахивая руками, они на языке жестов договорились, что Владимир поедет за Халиловым.