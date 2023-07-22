Смертельный заезд Исы Халилова: смелые маневры начались еще в центре города

События, приведшие три года назад к дорожно-транспортному происшествию, в результате которого в Ласнамяэ погибли три человека, начались в Старом Таллинне, где поначалу ничто не указывало, что путешествие, стартовавшее с улицы Харью, закончится столь трагично.
Чуть более трех лет тому назад, вечером 20 июня 2020 года, 23-летний Иса Халилов выехал на своем белом BMW X5 на улицу Нигулисте в Старом Таллинне, чтобы вернуть своему другу, 32-летнему Вячеславу Калашникову, пульт от дворовых ворот. Стоя на светофоре, Халилов увидел другого своего друга, Владимира, на черном Ford Mustang. Размахивая руками, они на языке жестов договорились, что Владимир поедет за Халиловым.