ФОТО ⟩ Танель Кийк и его команда: смотрите, кто поддержит его на выборах председателя Центристской партии

«10 сентября в Пайде будут выбраны новый председатель партии и новое правление, которые должны будут восстановить нормальную рабочую обстановку, усилить партию и округа и увеличить поддержку Центристской партии. На внеочередном конгрессе мы также определим дальнейшее направление развития партии. От нашего выбора зависит, сможем ли мы снова стать ведущей силой в эстонской политике», - сказал вице-председатель Центристской партии Танель Кийк.

«Я баллотируюсь на пост председателя Центристской партии, так как у меня достаточно энергии, опыта и идей, как повести партию дальше. Я руководил бюро премьер-министра, был министром в двух правительствах и вице-мэром Таллинна, сейчас руковожу работой фракции Центристской партии в парламенте», - сказал Кийк.

«Кандидаты в правление Центристской партии, которые меня поддерживают, хорошо проявили себя как в государственной, так и в местной политике, они внесли значительный вклад в развитие Центристской партии. Среди них люди, неоднократно бывшие министрами, видные члены парламента и руководители местных самоуправлений. Я особенно благодарен тому, что среди членов моей команды нынешний председатель партии, бывший премьер-министр Юри Ратас», - подчеркнул Кийк.