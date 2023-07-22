ФОТО ⟩ В ходе дорожных работ в центре Таллинна было обнаружено кое-что очень старое

В ходе реконструкции улицы Пронкси был обнаружен мост через реку Хярьяпеа, сообщил вице-мэр Таллинна Владимир Свет в Facebook.
По словам Света, когда-то река Хярьяпеа протекала через центр Таллинна и именно так появилось название соседней улицы: Йыэ (река по-эстонски). Во многих местах были проложены мосты через реку и один из них располагался и под Нарвским шоссе. В 1930-е годы река была направлена в подземный коллектор.
«Сложно сказать, когда именно был построен мост и как долго эта конструкция смогла сохраниться, несмотря на все интенсивное движение. Интересная находка, будущее которой обязательно обсудим с экспертами», - сообщил вице-мер.