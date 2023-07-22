Чтобы быть хорошо подготовленным к изменениям, необходимо точно знать, каким будет наше будущее

Поскольку мы живем на широте с относительно мягкими условиями, у нас есть простор для изменений, позволяющих нам жить комфортнее, чем тем, кто находится ближе к экватору. Однако потепление в Эстонии и Северной Европе в целом происходит значительно быстрее, чем в среднем по миру.