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Чтобы быть хорошо подготовленным к изменениям, необходимо точно знать, каким будет наше будущее

Mariliis Kolk
, reporter-toimetaja
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Об изменении климата свидетельствуют все более частые проливные дожди.
Об изменении климата свидетельствуют все более частые проливные дожди. Фото: Eero Vabamägi

Климатические изменения уже здесь. Хотя мы можем не замечать этого в повседневной жизни и больше привыкли к сообщениям о аномальной жаре и катастрофических наводнениях в отдаленных уголках земли, антропогенные изменения климата также достигли Эстонии.

Поскольку мы живем на широте с относительно мягкими условиями, у нас есть простор для изменений, позволяющих нам жить комфортнее, чем тем, кто находится ближе к экватору. Однако потепление в Эстонии и Северной Европе в целом происходит значительно быстрее, чем в среднем по миру.

«Тепловые волны и проливные дожди в Эстонии уже стали более частыми и сильными», – говорит доцент кафедры физики климата Института физики Тартуского университета Велле Толл. Зимой также есть признаки перемен: снежный период длится на две-три недели меньше, и, по словам Толля, эта тенденция сохранится.

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