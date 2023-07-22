Эстонские шпажистки удачно начали выступления на чемпионате мира в Милане

Правда, всем им немного не хватило до идеального выступления, которое сразу бы гарантировало попадание в основную сетку. Теперь каждой из них для попадания в число 64 лучших придется провести 1-2 дополнительных матча.

Кууск и Кирпу потерпели в своих подгруппах по одному поражению. Если бы им удалось пройти подгруппу без поражений, это означало бы прямое попадание в 1/32 финала. Кристина Кууск добилась бы этой цели, если бы пропустила на пару уколов меньше. Увы, матч с марокканкой Камилией Эль-Корди был проигран со счетом 3:5. Эмбрих в своей подгруппе выиграла четыре поединка и проиграла два.