Эстонские шпажистки удачно начали выступления на чемпионате мира в Милане

На начавшемся в Милане чемпионате мира по фехтованию первым делом определяются участницы основной сетки индивидуального турнира шпажисток. В отборочном турнире приняли участие три эстонки - Кристина Кууск, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих. Все они стартовали на чемпионате успешно.
Правда, всем им немного не хватило до идеального выступления, которое сразу бы гарантировало попадание в основную сетку. Теперь каждой из них для попадания в число 64 лучших придется провести 1-2 дополнительных матча.
Кууск и Кирпу потерпели в своих подгруппах по одному поражению. Если бы им удалось пройти подгруппу без поражений, это означало бы прямое попадание в 1/32 финала. Кристина Кууск добилась бы этой цели, если бы пропустила на пару уколов меньше. Увы, матч с марокканкой Камилией Эль-Корди был проигран со счетом 3:5. Эмбрих в своей подгруппе выиграла четыре поединка и проиграла два.
Квалификационные матчи будут вестись уже до пятнадцати уколов. Кууск получила второй номер посева, Кирпу - 8-й, Эмбрих - 31-й. Кууск и Кирпу в первом раунде квалификации были свободны от матчей, Эмбрих же победила египтянку Лулву Сулимани со счетом 15:7. Если во втором туре квалификации наши шпажистки одержат победы, это будет означать попадание в основную сетку турнира.