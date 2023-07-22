Юри Ратас: изменения должны произойти

В субботу Ратас подтвердил, что больше не будет баллотироваться на пост председателя, и предложил своим сторонникам проголосовать за Танеля Кийка.

«Я вижу, что у Танеля есть будущее партии: он молодой и энергичный, но достаточно опытный, чтобы вдохнуть новую жизнь в Центристскую партию, сохранив при этом корни нашего Народного фронта, – продолжил Юри Ратас, который является председателем Центристской партии с 2016 года. – Цель Центристской партии не может быть просто сильнейшая оппозиционная сила. Мы не можем удовлетвориться тем, что снова превратимся в партию, ориентированную на капитал, где государственная политика вторична. Наша цель должна состоять в том, чтобы снова занять кресло премьер-министра. Танель доказал как многократный министр, что он может принимать решения, быть содержательным и конструктивным, сотрудничать и идти на компромисс, отстаивать интересы наших избирателей и включать новых».

Ратас также отметил, что очень надеется, что выборы нового председателя пройдут без дальнейших сложностей. «Должны произойти изменения в политике и составе правительства, а также в Центристской партии. Они обязательно произойдут, – сказал Юри Ратас. – Неоднократно подчеркивалось, что смена председателя партии не должна быть такой драматичной, а в общественном пространстве происходит слишком много стирки грязного белья. Съезд – это праздник, выборы председателя и правления, нормальный демократический процесс. Я не согласен с тем, как мы дошли до этого, но я согласен с тем, что выбор и изменения должны быть. У каждого есть выбор, какую Центристскую партию он хочет».

Юри Ратас подчеркнул, что единство, которое было силой Центристской партии, должно снова стать их козырем, и партия должна работать вместе, чтобы добиться этого.