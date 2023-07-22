МНЕНИЕ ⟩ За рубежом кричим о русской угрозе, дома закрываем глаза на русификацию

Не волнуйтесь, люди,

идите домой и расслабьтесь,

скоро придет наша армия,

и решит все проблемы.

И снова все будет хорошо,

так же, как это было раньше!

Не знаю, как долго этот тип развлекал публику кремлевской грязью среди бела дня и в самом посещаемом месте Таллинна. Я немедленно сообщил об этой агитационной работе в полицию и доковылял до своей остановки. Электронное табло, показывающее отправление автобусов, как обычно, вышло из строя, а прикрепленное к столбу расписание, напоминавшее блошиный помет, было нечитаемым. Наконец, на остановку подъехал автобус без номера линии, и когда люди пошли просить у водителя автобуса объяснений, из кабины водителя был слышен в ответ только громкий крик на русском языке, при этом водитель среди прочего грозил одной тоже русскоязычной пассажирке вызвать милицию. Я ждал автобуса около четверти часа, и за это время ни полиции, ни милиции так и не появились. Хотя я оставил в Центре тревоги свои имя и координаты, со мной до сих пор никто из правоохранительных органов не связывался.

Этические ценности преданы ради прибыли