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МНЕНИЕ ⟩ За рубежом кричим о русской угрозе, дома закрываем глаза на русификацию

, историк
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Историк Андрес Краас.
Историк Андрес Краас. Фото: Erakogu.
  • Эстония говорит Западу о русской угрозе, но у себя позволяет россиянам чувствовать себя вольготно
  • Ни в магазинах, ни в автобусах не понимают по-эстонски
  • Сутью госполитики стало думать одно, говорить другое, делать третье

Куда ни поверни голову и ни посмотри, складывается впечатление, что ты попал в русский цирк. Особенно удручает ситуация в столице, где скоро с эстонским языком будет нечего делать, потому что его уже не понимают ни в магазине, ни в автобусе, ни в ресторане, ни на улице. Сувенирные лавки Старого города по-прежнему полны матрешек, а на средневековых улицах разносятся хриплые голоса славянских трубадуров, чей репертуар варьируется от Иосифа Кобзона до «Битлз», утверждает историк Андрес Краас.

После вторжения России в Украину Эстония не только была верным сторонником Киева, но и многое сделала для того, чтобы открыть глаза Европейскому союзу и НАТО, особенно в картографировании угроз, исходящих от «Империи Зла». В отличие от стран Запада, народы, испытавшие на себе ужасы советской оккупации, намного адекватнее оценивают проделки «русского медведя». В то же время менталитет советской эпохи до сих пор не исчез из Восточной Европы, в том числе и из Эстонии. Наблюдается даже тенденция идеализировать «красный ад», причем как на уровне рядовых граждан, так и на уровне политиков.

Таллинн напоминает русский цирк

В то же самое время, когда Эстония громко информирует внешний мир о российской угрозе, закрываюся глаза на русификацию, происходящую в нашей собственной стране. Куда ни поверни голову и ни посмотри, складывается впечатление, что ты попал в русский цирк. Особенно удручает ситуация в столице, где скоро с эстонским делать будет нечего, потому что его не понимают ни в магазине, ни в автобусе, ни в ресторане, ни на улице. Сувенирные лавки Старого города по-прежнему заполнены матрешками, а на средневековых улицах разносятся хриплые голоса славянских трубадуров, чей репертуар варьируется от Иосифа Кобзона до «Битлз».

Вот реальный момент из жизни в сердце Таллинна от 5 июля. Успешно прорвавшись через кылвартовские траншеи, я добрался до магазина Rimi в здании Postimaja. К сожалению, радость от победы длилась недолго, ведь никто из продавцов в этом магазине ни слова не понимал по-эстонски. В итоге ситуацию спасла русская продавщица, чуть лучше владевшая государственным языком, и в этот раз с помощью телодвижений покупки удалось-таки сделать. Я вышел из магазина, после чего мне удалось определить новый путь движения автобусов мимо зоны раскопок, и тогда я направился через парк Таммсааре к автобусной остановке «Виру». Когда я добрался до пешеходного перехода, услышал, как в дальней части парка гремит меланхоличная русская музыка, а лысый мужчина с внешностью десантника держит микрофон и через усилитель несет толпе «успокаивающую» весть на русском языке:

Не волнуйтесь, люди,

идите домой и расслабьтесь,

скоро придет наша армия,

и решит все проблемы.

И снова все будет хорошо,

так же, как это было раньше!

Не знаю, как долго этот тип развлекал публику кремлевской грязью среди бела дня и в самом посещаемом месте Таллинна. Я немедленно сообщил об этой агитационной работе в полицию и доковылял до своей остановки. Электронное табло, показывающее отправление автобусов, как обычно, вышло из строя, а прикрепленное к столбу расписание, напоминавшее блошиный помет, было нечитаемым. Наконец, на остановку подъехал автобус без номера линии, и когда люди пошли просить у водителя автобуса объяснений, из кабины водителя был слышен в ответ только громкий крик на русском языке, при этом водитель среди прочего грозил одной тоже русскоязычной пассажирке вызвать милицию. Я ждал автобуса около четверти часа, и за это время ни полиции, ни милиции так и не появились. Хотя я оставил в Центре тревоги свои имя и координаты, со мной до сих пор никто из правоохранительных органов не связывался.

Этические ценности преданы ради прибыли

Как все может заходить настолько далеко в независимом национальном государстве? К сожалению, это естественный ход вещей, когда государство держит границы со страной-агрессором открытыми и охотно продлевает вид на жительство гражданам России. Однако общеизвестно, что подавляющее большинство россиян поддерживают как Путина, так и геноцид, творимый Россией в Украине. Несмотря на противоположные заявления министра внутренних дел, граждане страны-агрессора могут свободно передвигаться по Эстонии, при этом у государства нет четкого представления об их численности и целях. Только автобусами Lux Ekspres ежедневно в Эстонию по расписанию прибывает десять рейсов из Санкт-Петербурга в Таллинн, и все билеты распроданы. Кроме того, и в Тарту, Пярну и Нарву можно ехать из России напрямую, причем не только из Санкт-Петербурга, но и из Калининграда, и не только с помощью Lux Express, но и автобусами Ecolines и других компаний. Но этические ценности и раньше попирались ради больших прибылей.

Те, кто регулярно следит за эстонским политическим театром, наверняка заметили, что с годами изменились не только актеры, но и идеалы. Государственная мудрость и национальные идеалы однозначно сменились циничной политикой, в рамках которой думают одно, говорят другое, а делают третье. Это не только фарс с повышенем налогов последним правительством, но и переход к эстонскоязычному государственному устройству, в том числе - к образованию. Я не могу себе представить, что это будет возможно, если сейчас все веб-сайты государства и самоуправлений старательно переведены на русский язык до последнего слога, а национальное вещание ежедневно транслирует интервью на русском языке с гражданами Эстонской Республики и деятелями самоуправлений, для которых знание государственного языка было первостепенным требованием как для получения гражданства, так и для утверждения в должности.

Нужно перечислить не тех, кому нельзя голосовать, а тех, кому можно

Аналогичная близорукая игра происходит и с лишением избирательных прав граждан России и Беларуси на местных выборах. Оправдания министра юстиции, окончившего Таллиннскую школу милиции, о том, что очень трудно найти подходящее оправдание для ограничения круга избирателей и что изменение конституции будет лишь крайним вариантом, лишний раз намекают на дилетантство. Конституция - это не священная корова и не высеченная на камне догма, которую нельзя изменить. В преддверии угрозы третьей мировой войны не должно быть больше возни с временной приостановкой права голоса. Однозначно ясно, что и Россия, и ее авторитарные союзники будут оставаться в изоляции очень долго, и временно приостанавливать право голоса только для граждан России и Беларуси было бы крайне недальновидно, особенно если оставить право голоса за гражданами Китая, Северной Кореи, Ирана и других диктаторских стран.

Порядок участия в выборах в органы местного самоуправления должен быть прописан именно в конституции, и не путем отрицания, то есть перечисления тех, кто не может голосовать, а путем утверждения, то есть называния тех, кто может участвовать в выборах. Вполне достаточно, чтобы право голоса на выборах в местные органы имели только граждане Эстонии и стран-союзников, стран Евросоюза и НАТО. У нас не так уж много общего со всеми остальными странами, чтобы дать их гражданам право голоса в жизни Эстонии. Сомневаюсь, что у нынешнего правительства хватит эмпатии для решения этой проблемы. Скорее, через какое-то время опять встанет на повестку дня какая-то бюрократическая конструкция, не позволяющая ограничить круг избирателей на выборах в местные органы власти, и через несколько лет мы вновь увидим знакомую картину, когда политики будут драться перед гражданами России за их голоса.

Такая же государственная нерешительность проявляется и при переходе на эстоноязычную школу. Здесь тоже каждый день изобретаются новые препятствия. Министр образования уже начала заявлять, что в государственном бюджете не предусмотрено достаточно средств для перехода в следующем году на обучение на эстонском языке. Однако, если принять во внимание национальное происхождение министра и сделанные им несколько лет назад иронические замечания по поводу эстонской национальной культуры, а также заявления о том, что русские школы никогда не исчезнут из Эстонии, я очень сомневаюсь, что под руководством такого человека когда-либо произойдет переход на систему обучения на государственном языке. Особенно с учетом того факта, что после войны за независимость Эстонская Республика смогла за один год перейти с русскоязычной школьной системы на родной язык, а после восстановления независимости за 30 лет ничего не было сделано, если не считать увековечения многоязычия.

Пока защищают советские памятники, надеяться на что-то хорошее не приходится

В чем причины такого нигилизма? Конечно, не только в темных сторонах демократии, которые позволяют наказывавшейся в уголовном порядке политической партии продолжать оставаться в политике - лгать народу, чтобы собирать голоса и получить власть, до предела унижать свою страну в Европарламенте, а на местном уровне забрасывать камнями эстонскую культуру и образовательную политику. Пока из общественных и культурных кругов раздаются голоса в защиту сохранения красных памятников и советской символики, а также устраиваются демонстрации против расширения полигонов НАТО, у нас нет ни малейшей надежды избавиться от красного прошлого.

Поэтому эстонское правительство должно не только объяснять исходящие от Москвы всему миру угрозы, но и гораздо серьезнее заняться русской угрозой у себя дома. Эстония уже настолько переполнена русскими, что ассимилировать их без проблем практически невозможно. Если в срочном порядке не предпринять что-то радикальное для улучшения ситуации, то однажды мы вновь столкнемся с тем, что Москва слезам не верит, а НАТО не имеет с нами ничего общего.

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