идите домой и расслабьтесь,
И снова все будет хорошо,
так же, как это было раньше!
Не знаю, как долго этот тип развлекал публику кремлевской грязью среди бела дня и в самом посещаемом месте Таллинна. Я немедленно сообщил об этой агитационной работе в полицию и доковылял до своей остановки. Электронное табло, показывающее отправление автобусов, как обычно, вышло из строя, а прикрепленное к столбу расписание, напоминавшее блошиный помет, было нечитаемым. Наконец, на остановку подъехал автобус без номера линии, и когда люди пошли просить у водителя автобуса объяснений, из кабины водителя был слышен в ответ только громкий крик на русском языке, при этом водитель среди прочего грозил одной тоже русскоязычной пассажирке вызвать милицию. Я ждал автобуса около четверти часа, и за это время ни полиции, ни милиции так и не появились. Хотя я оставил в Центре тревоги свои имя и координаты, со мной до сих пор никто из правоохранительных органов не связывался.
Этические ценности преданы ради прибыли
Как все может заходить настолько далеко в независимом национальном государстве? К сожалению, это естественный ход вещей, когда государство держит границы со страной-агрессором открытыми и охотно продлевает вид на жительство гражданам России. Однако общеизвестно, что подавляющее большинство россиян поддерживают как Путина, так и геноцид, творимый Россией в Украине. Несмотря на противоположные заявления министра внутренних дел, граждане страны-агрессора могут свободно передвигаться по Эстонии, при этом у государства нет четкого представления об их численности и целях. Только автобусами Lux Ekspres ежедневно в Эстонию по расписанию прибывает десять рейсов из Санкт-Петербурга в Таллинн, и все билеты распроданы. Кроме того, и в Тарту, Пярну и Нарву можно ехать из России напрямую, причем не только из Санкт-Петербурга, но и из Калининграда, и не только с помощью Lux Express, но и автобусами Ecolines и других компаний. Но этические ценности и раньше попирались ради больших прибылей.