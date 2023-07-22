ЮНЕСКО резко осудила российские удары по Одессе

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) резко осудило российские атаки на Одессу, в ходе которых пострадали и музеи, причисленные к фонду Всемирного наследия. «ЮНЕСКО выражает поддержку жителям Одессы и приносит искренние соболезнования семьям жертв», – говорится в заявлении, обнародованном в пятницу, 21 июля.

По предварительной оценке, в Одессе был причинен ущерб нескольким музеям, входящим в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе Одесскому археологическому музею, Одесскому музею морского флота и Одесскому литературному музею, указывают в учреждении всемирной организации. «Все они были отмечены ЮНЕСКО и местными властями "голубым щитом" – отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года», – подчеркивают в организации.

В ЮНЕСКО призвали прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международным правом. По данным организации, с 24 февраля 2022 года в ЮНЕСКО задокументировали нанесение ущерба 270 объектам культуры в Украине.

Удары России по Одессе