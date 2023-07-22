В МИД Польши в связи с провокационным заявлением Путина был вызван посол России

Путин заявил вчера, что у Польши есть территориальные амбиции в отношении западной части Украины, а также в отношении Беларуси, которую Путин в рамках того же заявления пообещал защищать от атаки всеми возможными средствами.

Также Путин сказал, что западные территории Польши были так называемым подарком Сталина, и что Польша должна быть благодарна Советскому Союзу за восстановление своей независимости.

Российский посол был вызван в МИД Польши «в связи с провокационным заявлением президента России Владимира Путина, а также в связи с угрозами и другими недружественными шагами Российской Федерации в отношении Польши и ее союзников», – сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

«Встреча была очень короткой», - добавил он.

«Границы нашего государства абсолютно неприкосновенны, и Польша выступает против любого связанного с этим ревизионизма», - подтвердил Яблонский.

«Разумеется, он получил основательный ответ и объяснения по поводу того, как мы смотрим на историю XX века, а также на поведение Польши в связи с происходящим в Донбассе, в связи с конфликтом Новороссии и Украины. Мы зафиксировали абсолютное отсутствие понимания у противоположной стороны, и полное расхождение наших позиций как в современной политике, так и в исторических вопросах», - сказал посол России в Польше Сергей Андреев российскому государственному медиагентству ТАСС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал вчера в связи с выступлением Путина, что «Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков».