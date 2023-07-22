SEB: деньги не табу для молодежи

«Эстонская молодежь очень бережлива к деньгам, и приятно видеть, что новые знания поступают из средств массовой информации и экспертов в этой области», – сказала в пресс-релизе руководитель проектов сегмента частных клиентов SEB Виктория Ткач. Опрос показал, что 48 процентов молодых людей находят необходимую информацию в публикациях СМИ, 31 процент – в подкастах, связанных с этой областью, 29 процентов – в книгах и 27 процентов – в социальных сетях.

По словам эксперта, большое количество молодых людей сегодня перешли от прослушивания музыки к подкастам, чтобы разумно использовать свое время и изучать важные темы. «Молодое поколение постоянно обвиняют в поверхностности и чрезмерном потреблении социальных сетей, и можно было бы подумать, что социальные сети также являются важным информационным каналом для приобретения финансовой мудрости. Однако, как ни удивительно, опрос показал, что только 13 процентов 18-19-летних назвали социальные сети каналом финансовой информации», – отметила она.

Социальные сети как информационный канал чаще упоминали молодые люди в возрасте 25-29 лет. «18-19-летние считают друзей в финансовой сфере, журналистские публикации и книги более важными источниками информации, чем социальные сети», – указала Ткач на результаты опроса.

«Прошли те времена, когда родители принимали все финансовые решения за своих детей. Родители все больше вовлекают детей в финансовые вопросы, связанные непосредственно с ними, и направляют своих детей к управлению собственными финансовыми делами. Мы также видим, что молодые люди сами хотят быть независимыми от финансов своих родителей. Молодые люди хотят выбирать наиболее подходящие способы вложения своих денег и готовы учиться на своих ошибках», – сказал Ткач.

По ее словам, о финансовой независимости свидетельствует и тот факт, что многие молодые люди занимаются инвестированием. Опрос показал, что 43 процента молодых людей, живущих в Эстонии, так или иначе инвестировали свое имущество.