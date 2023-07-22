Этап юниорского велотура в Австрии закончился страшной трагедией

Стартовавший в горах Австрии юниорский велотур обернулся трагедией уже на первом этапе. Итальянец Якопо Венцо упал на крутом спуске, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Врачам не удалось спасти его жизнь.
После случившегося с Венцо организаторы прервали проведение этапа, о чем сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.
Команда Венцо, Campana Imballaggi Geo & Tex Trentino, назвала только лишь в июне отпраздновавшего 17-летие гонщика «исключительным мальчиком». «У него было большое будущее в спорте, но прежде всего - в жизни, поэтому случившееся причиняет большую боль. Campana Imballaggi Geo & Tex Trentino в этот тяжелый момент остается с семьей и друзьями Якопо, и всеми теми, кто его любил. Якопо, мы благодарны за то прекрасное время, что нам удалось провести вместе. Ты не представляешь, как сильно мы будем по тебе скучать», - написала команда в соцсетях.
По сообщению La Gazzetta dello Sport, после падения медики очень быстро оказались рядом с Венцо. Вскоре там приземлился вертолет, на котором юного гонщика доставили в больницу Линца. К сожалению, медикам не удалось спасти ему жизнь.