Этап юниорского велотура в Австрии закончился страшной трагедией

Команда Венцо, Campana Imballaggi Geo & Tex Trentino, назвала только лишь в июне отпраздновавшего 17-летие гонщика «исключительным мальчиком». «У него было большое будущее в спорте, но прежде всего - в жизни, поэтому случившееся причиняет большую боль. Campana Imballaggi Geo & Tex Trentino в этот тяжелый момент остается с семьей и друзьями Якопо, и всеми теми, кто его любил. Якопо, мы благодарны за то прекрасное время, что нам удалось провести вместе. Ты не представляешь, как сильно мы будем по тебе скучать», - написала команда в соцсетях.