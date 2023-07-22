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ТРАГЕДИЯ ⟩ В московском ТЦ прорвало трубу с горячей водой, есть погибшие

Meduza.io
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Фото: Madis Veltman

«Медуза» сообщает, что в московском торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой, в результате чего погибли четыре человека, а еще десятки пострадали.

Все погибшие были сотрудниками гипермаркета «Глобус Гурмэ». Именно там прорвало трубу с горячей водой.

По данным СМИ и телеграм-каналов, ожоги разной степени тяжести получили от 50 до 70 человек. Разные источники приводят данные о госпитализированных в количестве от 3 до 9 человек. По некоторым данным, 18 человек могут оставаться заблокированными в здании торгового центра.

https://t.me/pdmnews/61451

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