ТРАГЕДИЯ ⟩ В московском ТЦ прорвало трубу с горячей водой, есть погибшие

Все погибшие были сотрудниками гипермаркета «Глобус Гурмэ». Именно там прорвало трубу с горячей водой.

По данным СМИ и телеграм-каналов, ожоги разной степени тяжести получили от 50 до 70 человек. Разные источники приводят данные о госпитализированных в количестве от 3 до 9 человек. По некоторым данным, 18 человек могут оставаться заблокированными в здании торгового центра.