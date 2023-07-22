БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Парк Кадриорг отмечает свое 305-летие

В субботу в Кадриоргском парке и музеях прошли торжества, посвященные 305-летию замково-паркового ансамбля, собрав яркие образцы мировых культур: от французского барочного танца до японской традиционной музыки.
Церемония открытия праздника прошла в полдень. Зрителей погрузили в чарующую красоту барочного танца. После этого, гостям были представлены Замковые садовые игры – уникальная игра, объединяющая поделки, творческие задания и развивающие занятия для всей семьи.
Игры организовали Кадриоргский художественный музей, Музей Миккеля, Дом-музей Петра I и Детский музей Мииямилла, а все мероприятия – бесплатные.