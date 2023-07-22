ФОТО ⟩ Депутат парламента участвовал в поднятии флага Эстонской ССР

Политик Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яак Валге признался Postimees, что участвовал в поднятии флага Эстонской ССР на стене дома писателя в Таллинне рано утром в субботу.
Валге рассказал Postimees, что сегодня утром он был в старом городе Таллинна, когда незнакомый мужчина попросил его о помощи. По словам Валге, он согласился помочь мужчине нести лестницу.
«Я спокойно гулял ночью по старому городу Таллинна, когда подошел горожанин и попросил помочь с лестницей. Я бескорыстно оказал эту помощь», – сказал Валге Postimees.
Он уточнил, что не участвовал в поднятии флага, а просто помогал неизвестному нести лестницу. Валге не знает, кем был этот человек. Он мог лишь добавить, что мужчина говорил по-эстонски. «Я ни разу в жизни не поднимал флаг Эстонской ССР, но я их точно спускал», – сказал Валге.
По словам Валге, он не знает, как был снят флаг, так как ушел домой после инцидента, произошедшего рано утром.
Яaк Валге не осуждает акцию поднятия флага, поскольку, по его мнению, она имеет большое символическое значение.
"Если на стене есть барельеф Юхана Смуула, мне кажется, что поднятие рядом с ним флага Эстонской ССР было уместно", – сказал он.
Валге не стал долго философствовать с незнакомцем о смысле поднятия флага. «Наш разговор был чисто практическим, мы говорили о том, как держать лестницу и как сделать, чтобы никто нам не помешал», – сказал Валге.
То, что Валге делал в старом городе ранним утром, он комментировать отказался.
Если полиция свяжется с ним, Валге готов поделиться объяснениями.
«Если меня вызовет полиция, я пойду. Я уважаю и принимаю эстонскую полицию и ее деятельность. Только я не знаю, в чем меня можно обвинить, потому что это не символ страны, оккупировавшей Эстонскую Республику. Эстонская ССР не оккупировала Эстонскую Республику», – сказал Валге.
Представитель департамента полиции и погранохраны сообщил сегодня вечером Postimees, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело на основании положения закона о запрещенных символах. Cегодня с Яаком Валге связались, и было решено, что в августе он отправится в департамент полиции и погранохраны для дачи показаний по поводу инцидента. Однако полиция все еще ждет информации о другом мужчине, участвовавшем в акции.
Рано утром в субботу в 5:03 мужчины установили флаг Эстонской ССР на здании в Таллинне. В 9:29 те же люди сняли флаг.
Барельеф Юхана Смуула рядом с Домом писателей в старом городе Таллинна накалил этой весной страсти, когда несколько писателей подняли вопрос о демонтаже барельефа. Писатель и известный музыкант из рок-группы «Сыпрузе пуйестеэ» Майт Вайк наиболее резко высказался против барельефа. Музыкант считает Смуула сталинистом, репрессировавшим своих коллег.
21 апреля состоялось собрание, на котором большинство членов профсоюза проголосовали против снятия барельефа. Однако руководство решило добавить к барельефу метку с QR-кодом, в которой объясняется более темная сторона истории Смуула.
Юхан Смуул, родившийся на Муху в 1922 году, был прозаиком и общественным деятелем. За свои 30 творческих лет Смуул писал и прозу, и стихи, и драматические произведения. Писатель умер в 1971 году.