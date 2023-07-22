ФОТО ⟩ Депутат парламента участвовал в поднятии флага Эстонской ССР

Валге рассказал Postimees, что сегодня утром он был в старом городе Таллинна, когда незнакомый мужчина попросил его о помощи. По словам Валге, он согласился помочь мужчине нести лестницу.

«Я спокойно гулял ночью по старому городу Таллинна, когда подошел горожанин и попросил помочь с лестницей. Я бескорыстно оказал эту помощь», – сказал Валге Postimees.

Он уточнил, что не участвовал в поднятии флага, а просто помогал неизвестному нести лестницу. Валге не знает, кем был этот человек. Он мог лишь добавить, что мужчина говорил по-эстонски. «Я ни разу в жизни не поднимал флаг Эстонской ССР, но я их точно спускал», – сказал Валге.

По словам Валге, он не знает, как был снят флаг, так как ушел домой после инцидента, произошедшего рано утром.

Яaк Валге не осуждает акцию поднятия флага, поскольку, по его мнению, она имеет большое символическое значение.

"Если на стене есть барельеф Юхана Смуула, мне кажется, что поднятие рядом с ним флага Эстонской ССР было уместно", – сказал он.

Валге не стал долго философствовать с незнакомцем о смысле поднятия флага. «Наш разговор был чисто практическим, мы говорили о том, как держать лестницу и как сделать, чтобы никто нам не помешал», – сказал Валге.

То, что Валге делал в старом городе ранним утром, он комментировать отказался.