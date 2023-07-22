ФОТО ⟩ Полиция просит помощи в установлении лиц, поднявших флаг Эстонской ССР у Дома писателей

Рано утром в субботу в 5:03 мужчины установили флаг Эстонской ССР на здании в Таллинне. В 9:29 те же люди сняли флаг.

Полиция просит всех, кто узнает мужчин на фотографиях, звонить по телефону 58871437.

Барельеф Юхана Смуула рядом с Домом писателей в старом городе Таллинна накалил этой весной страсти, когда несколько писателей подняли вопрос о демонтаже барельефа. Писатель и известный музыкант из рок-группы «Сыпрузе пуйестеэ» Майт Вайк наиболее резко высказался против барельефа. Музыкант считает Смуула сталинистом, репрессировавшим своих коллег.

21 апреля состоялось собрание, на котором большинство членов профсоюза проголосовали против снятия барельефа. Однако руководство решило добавить к барельефу метку с QR-кодом, в которой объясняется более темная сторона истории Смуула.