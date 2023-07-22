Движение поездов западного направления возобновится в воскресенье

С воскресенья, 23 июля, по выходным дням возобновится расписание поездов западного и восточного направлений, которое было нарушено на три выходных из-за реконструкции железнодорожного переезда Тонди.
«Работы, связанные с реконструкцией железнодорожного переезда будут завершены на день раньше, чем планировалось, и мы сможем возобновить движение поездов утром в воскресенье, 23 июля, исходя из обычного расписания, – сказал менеджер по коммуникациям Elron Кристо Мяэ. – Все изменения в расписании в связи с ремонтом закончатся в субботу, а с воскресенья можно вновь ехать поездом в Палдиски, Турбу, Клоогаранна и Кейла, то есть в западном направлении, с Балтийского вокзала».
Посмотреть расписание пассажирских поездов можно здесь.
В связи с реконструкцией железнодорожного переезда Тонди в Таллинне на участке Таллинн-Пяэскюла поезда были заменены автобусами в период с 8-9, 15-16 и 22 июля.
Строительство железнодорожного переезда Тонди организует город Таллинн. C более точно программой строительства можно ознакомиться здесь.