Жара в Греции: остров Родос охвачен пожарами, туристов эвакуируют из гостиниц

На востоке острова ситуация особенно непростая, и людей с пляжей эвакуируют и суда береговой охраны, и частные лодки.

По имеющейся информации, в этот популярный у туристов район направляются и корабли греческого флота.

Заместитель начальника пожарной охраны Греции сказал, что его служба сейчас борется с пожарами во многих районах страны, но на Родосе они самые сложные.

В районе Киотари три отеля уже затронуты огнем, тушением которого занимаются пять вертолетов и 173 пожарных.

Застрявших туристов эвакуируют все имеющиеся в наличии лодки. Забрать чемоданы с вещами удалось не всем Фото: AFP

По словам Бекки Маллиган, туристки из Британии, ее вместе с сестрой и дочерью эвакуировали из гостиницы на пляж, где они, также как и сотни других отдыхающих, застряли в сильную жару.

«На пляже есть всего лишь один небольшой сарай, а нас слишком много, — рассказала она Би-би-си, — Много детей, середина дня, а мы никуда не можем уйти и сидим здесь без какой бы то ни было помощи. Это просто отвратительно».

Другой отдыхающий, Саймон Уитли, сказал, что пока он обедал, пепел начал падать на его пиццу.

«В отеле сказали, что это нормально и беспокоиться не о чем, поскольку они связались с властями по поводу ситуации», — сказал он Би-би-си.