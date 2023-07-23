Глава Союза писателей о флаге ЭССР в центре Таллинна: если кто-то хочет высказаться, у него есть на это право

Барельеф Смуула снова оказался в центре внимания в субботу, 22 июля, когда рано утром рядом со скульптурой в старом городе Таллинна был поднят флаг Эстонской ССР. Позже выяснилось, что одним из участников акции был Яак Валге, депутат фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в Рийгикогу. В связи с инцидентом полиция возбудила дело по статье Пенитенциарного кодекса о запрещенной символике.

Тийт Алексеев не видит особой проблемы в произошедшем. По его словам, за исключением планируемой установки дополнительной таблички, Союз писателей в настоящее время не планирует предпринимать каких-либо мер в отношении барельефа.

«Акта вандализма как такового не было совершено, но мы должны немного обсудить с руководством, что делать», - сказал Алексеев Postimees в субботу вечером. Чуть позже, ссылаясь на решение руководства союза, он сообщил, что если случившееся является нарушением закона, то в полицию будет сделано соответствующее заявление.

«Мы не можем организовать там круглосуточную охрану. Если люди хотят высказать свое мнение, они вольны это делать, у них есть на это право», - добавил председатель.