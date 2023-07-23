Видео ⟩ Мужчина хотел уничтожить осиное гнездо бензином. Результат катастрофический

Кейси увидел этот трюк в популярной социальной сети TikTok. Там он узнал, что избавиться от осиного гнезда можно с помощью бензина.

Он решил попробовать этот прием дома и, следуя увиденному в TikTok, поднес стакан с бензином под небольшое осиное гнездо в углу дома.

Через несколько секунд осы начали вылетать из улья и бросаться в стакан, где они начали тонуть. Кейси и его жена уже подумали, что трюк действительно работает, и перешли к другому, более крупному гнезду.

Однако, когда он подошел к нему, одному насекомому удалось вырваться из пластикового стакана и ужалить Кейси, в результате чего он уронил стакан на землю, а пойманные насекомые улетели.

Жене Кейси удалось все заснять на видео. Она опубликовала его в социальных сетях, где оно набрало около двух миллионов просмотров. Многие зрители восхищались мужеством Кейси, но и смеялись над случившимся.