Порочащие высказывания? Суд отклонил иск Андрея Вестеринена к Игорю Копытину

Харьюский уездный суд не удовлетворил иск активиста Андрея Вестеринена к ученому Игорю Копытину из-за якобы порочивших Вестеринена высказываний, обязав последнего возместить Копытину процессуальные расходы в размере 3564 евро, пишет rus.err.ee.
Суд счел высказывание Копытина ценностной оценкой, но не признал его противоправным, сочтя, что для него есть достаточная фактическая основа. При этом суд основывался на том, что Вестеринен публично высказывался по политическим темам, его организация ArmyLaw предположительно помогает призывникам избежать срочной службы, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, и истец своими публичными высказываниями сам создал себе негативный имидж, который дает основание высказывать в отношении него столь же негативные оценки.
«Таким образом, нельзя утверждать, что ответчик сформулировал свою оценку на основании неверных фактов, не разъяснив обстоятельства или очевидно надуманно, без учета фактических обстоятельств. На основании публикации разные люди могут сделать разные выводы, но публикацию в целом нельзя расценить как необоснованные личные нападки или оскорбление, т. е. счесть ненадлежащей», - говорится в решении суда.