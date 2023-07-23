Порочащие высказывания? Суд отклонил иск Андрея Вестеринена к Игорю Копытину

Суд счел высказывание Копытина ценностной оценкой, но не признал его противоправным, сочтя, что для него есть достаточная фактическая основа. При этом суд основывался на том, что Вестеринен публично высказывался по политическим темам, его организация ArmyLaw предположительно помогает призывникам избежать срочной службы, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, и истец своими публичными высказываниями сам создал себе негативный имидж, который дает основание высказывать в отношении него столь же негативные оценки.