Кровавая разборка: в Нарве зарезали женщину

В ночь на 23 июля в Нарве полиция задержала 63-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве 52-летней женщины.
Сегодня около двух часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме в Нарве звонившая нанесла ножевое ранение другой женщине. Прибывшие на место медики сразу же начали оказывать пострадавшей первую помощь, но, к сожалению, спасти ей жизнь не удалось. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.
По словам патрульного полицейского Нарвского отделения полиции Сергея Самсонова, по предварительной информации, есть основания полагать, что у 63-летней женщины возник конфликт со знакомой, в ходе которого она ударила ее ножом.
«Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мы задержали женщину в качестве подозреваемой в совершении преступления, а обстоятельства произошедшего будем выяснять в рамках начатого уголовного производства», - сказал Самсонов.