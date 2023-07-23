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Кровавая разборка: в Нарве зарезали женщину

rus.postimees.ee
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Нож. Фото иллюстративное.
Нож. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

В ночь на 23 июля в Нарве полиция задержала 63-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве 52-летней женщины.

Сегодня около двух часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме в Нарве звонившая нанесла ножевое ранение другой женщине. Прибывшие на место медики сразу же начали оказывать пострадавшей первую помощь, но, к сожалению, спасти ей жизнь не удалось. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия. 

По словам патрульного полицейского Нарвского отделения полиции Сергея Самсонова, по предварительной информации, есть основания полагать, что у 63-летней женщины возник конфликт со знакомой, в ходе которого она ударила ее ножом.

«Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мы задержали женщину в качестве подозреваемой в совершении преступления, а обстоятельства произошедшего будем выяснять в рамках начатого уголовного производства», - сказал Самсонов.

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