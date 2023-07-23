Кровавая разборка: в Нарве зарезали женщину

Сегодня около двух часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме в Нарве звонившая нанесла ножевое ранение другой женщине. Прибывшие на место медики сразу же начали оказывать пострадавшей первую помощь, но, к сожалению, спасти ей жизнь не удалось. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.